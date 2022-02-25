الجالية الأوكرانية المقيمة بالدار البيضاء تحتج أمام قنصلية روسيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
التأم أفراد الجالية الأوكرانية المقيمة بالدار البيضاء أمام قنصلية روسيا للاحتجاج على التدخل العسكري و اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية.
و بالدموع و الشعارات الغاضبة، عبر أفراد الجالية الأوكرانية المقيمة بالدار البيضاء عن سخطهم و تذمرهم من الغزو الروسي لبلادهم و تدمير القوات الروسية للمباني و تهجير المدنيين و قتل عدد من الأرواح البريئة في القصف العسكري.
و ناشدت الجالية الأوكرانية القوى العالمية الحية بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات الروسية فوق الأراضي الأوكرانية، مطالبين بإحلال السلم و الأمن و الحرية.
تفاصيل أوفى بخصوص وقفة الجالية الأوكرانية أمام قنصلية روسيا المتواجدة وسط الدار البيضاء في هذا المقطع المصور بكاميرا هبة بريس:
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تعليق واحد
نعم لمحورين شرقي وغربي لتتزن الامور
مللنا من غطرسة الغرب والكيل بمكيالين