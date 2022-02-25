الجالية الأوكرانية المقيمة بالدار البيضاء تحتج أمام قنصلية روسيا

2022-02-25 / 12:31 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

التأم أفراد الجالية الأوكرانية المقيمة بالدار البيضاء أمام قنصلية روسيا للاحتجاج على التدخل العسكري و اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية.

و بالدموع و الشعارات الغاضبة، عبر أفراد الجالية الأوكرانية المقيمة بالدار البيضاء عن سخطهم و تذمرهم من الغزو الروسي لبلادهم و تدمير القوات الروسية للمباني و تهجير المدنيين و قتل عدد من الأرواح البريئة في القصف العسكري.

و ناشدت الجالية الأوكرانية القوى العالمية الحية بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات الروسية فوق الأراضي الأوكرانية، مطالبين بإحلال السلم و الأمن و الحرية.

تفاصيل أوفى بخصوص وقفة الجالية الأوكرانية أمام قنصلية روسيا المتواجدة وسط الدار البيضاء في هذا المقطع المصور بكاميرا هبة بريس:

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