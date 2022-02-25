بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره للرئيس السوري بشار الأسد على موقفه المبدئي بشأن أوكرانيا وشاركه تقييمه للوضع.

أعرب الأسد خلال محادثة هاتفية مع بوتين عن تأييده للعملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.

ووفقا للكرملين، شكر الرئيس بوتين نظيره السوري على مثل هذا الموقف المبدئي، وأطلع فلاديمير بوتين بدوره الأسد على تقييمه لتطور الوضع في سياق القرارات التي تتخذها وتنفذها روسيا.

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