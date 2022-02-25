روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية

هبة بريس - وكالات

أعلنت روسيا يوم الجمعة أنها ستمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي، بعدما فرضت لندن عقوبات على شركة الطيران الروسية “أيروفلوت” ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت هيئة تنظيم الطيران الروسية “روسافياتسيا” في بيان، إن المجال الجوي الروسي محظور على جميع الطائرات “المملوكة أو المؤجرة أو المشغلة من قبل أي شخص على صلة ببريطانيا” وتلك المسجلة هناك. وينطبق الحظر أيضا على الرحلات الجوية العابرة فوق الأراضي الروسية.

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