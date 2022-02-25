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إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-02-25 / 12:02 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة :

– إفران : 12 ملمترات

– سطات : 11 ملمترات

-فاس وتازة : 7 ملمترات

– شفشاون، الجديدة، الصويرة -المطار : 6 ملمترات

– النواصر ومكناس، : 5 ملمترات

– بنسليمان : 4.6 ملمتر

– تطوان ، طنجة، الدارالبيضاء، خريبكة وتيط مليل : 4 ملمترات

– الرباط-سلا وآسفي : 3 ملمترات

– الحسيمة، العرائش، المحمدية، الرباط المدينة : ملمتران

– الناظور والصويرة-الميناء : ملمتر واحد

– القنيطرة ، ورزازات، أكادير-إنزكان، سيدي إفني، تارودنت وبنجرير : اقل من ملمتر

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