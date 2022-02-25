إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة :

– إفران : 12 ملمترات

– سطات : 11 ملمترات

-فاس وتازة : 7 ملمترات

– شفشاون، الجديدة، الصويرة -المطار : 6 ملمترات

– النواصر ومكناس، : 5 ملمترات

– بنسليمان : 4.6 ملمتر

– تطوان ، طنجة، الدارالبيضاء، خريبكة وتيط مليل : 4 ملمترات

– الرباط-سلا وآسفي : 3 ملمترات

– الحسيمة، العرائش، المحمدية، الرباط المدينة : ملمتران

– الناظور والصويرة-الميناء : ملمتر واحد

– القنيطرة ، ورزازات، أكادير-إنزكان، سيدي إفني، تارودنت وبنجرير : اقل من ملمتر

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