لافروف: هدفنا هو تمكين الأوكرانيين من تقرير مستقبلهم بحرية

2022-02-25 / 11:34 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتمثل هدفها في تمكين الأوكرانيين بعد “تحررهم من الاضطهاد”، من تقرير مستقبلهم بحرية.

تصريح لافروف جاء خلال اجتماع مع نظيره في جمهورية لوغانسك الشعبية ونائب وزير الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو اليوم الجمعة.

واتهم لافروف الغرب بأنه ينفي بصوت واحد حقيقة الإبادة الجماعية الجلية في أوكرانيا، وأنه وقف مع كييف في مسعاها لعرقلة وتدمير اتفاقيات مينسك.

وأضاف: “تستر الناتو والاتحاد الأوروبي على كييف حتى في الأسابيع الأخيرة، عندما اعتزمت بشكل نهائي الاستيلاء على جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين بالقوة، وأعلنت أنه لا يوجد بديل لأوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو وبدأت في التهديد بالاستحواذ على أسلحة نووية”.

وتابع: “في هذا الوضع بالطبع لم يكن بإمكان روسيا أن تغض النظر عن الطلب المباشرة الصادر عن رئيسي دولتيكما للحصول على مساعدة عسكرية في مواجهة المعتدي”.

وقال لافروف: “تنفيذا لالتزاماتنا أمام الحلفاء، قرر الرئيس بوتين إجراء عملية عسكرية خاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها، حتى يتمكن الأوكرانيون أنفسهم، بعد تحريرهم من هذا الاضطهاد، من تقرير مستقبلهم بحرية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن أوكرانيا

بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن أوكرانيا

2022-02-25 / 12:19 مساءً
Photo of روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية

2022-02-25 / 12:07 مساءً
Photo of صفارات الإنذار تدوي في “زابوريجيا” التي تضم أكبر عدد من الطلبة المغاربة

صفارات الإنذار تدوي في “زابوريجيا” التي تضم أكبر عدد…

2022-02-25 / 11:55 صباحًا
Photo of فرنسا: قلقون على سلامة زيلينسكي.. وبوتين قرر إخراج أوكرانيا من خريطة الدول

فرنسا: قلقون على سلامة زيلينسكي.. وبوتين قرر إخراج أوكرانيا…

2022-02-25 / 11:07 صباحًا
Photo of للمرة الأولى منذ أكثر من سنة.. موريتانيا تسجل صفر إصابات بكورونا

للمرة الأولى منذ أكثر من سنة.. موريتانيا تسجل صفر…

2022-02-25 / 10:58 صباحًا
Photo of الدفاع الروسية: تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا

الدفاع الروسية: تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر…

2022-02-25 / 10:03 صباحًا
Photo of الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على منطقة “محطة تشيرنوبيل”

الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على منطقة “محطة تشيرنوبيل”

2022-02-25 / 9:35 صباحًا
Photo of فرنسا: لا أوروبا ولا أمريكا ترغب في خوض حرب ضد روسيا

فرنسا: لا أوروبا ولا أمريكا ترغب في خوض حرب…

2022-02-25 / 9:21 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني: “القوى العالمية تركتنا لوحدنا وتراقب الوضع من بعيد”

الرئيس الأوكراني: “القوى العالمية تركتنا لوحدنا وتراقب الوضع من…

2022-02-25 / 9:08 صباحًا
Photo of أوكرانيا تمنع سفر الذكور بين الـ18 والـ60 عاما

أوكرانيا تمنع سفر الذكور بين الـ18 والـ60 عاما

2022-02-24 / 11:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق