طلبة مغاربة بأوكرانيا: “نرجو من دولتنا أن لا تتخلى عنا في أزمتنا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قلق شديد و رعب كبير يساوران الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا و الذين فضلوا المكوث هناك رغم تحذيرات السلطات المغربية لهم سابقا و دعوتها لهم بمغادرة أوكرانيا في ظل عدم استقرار الأوضاع.

و في هذا الصدد، أوضحت الطالبة “أ.غ” المقيمة بإحدى المدن الأوكرانية أنهم قضوا ليلة بيضاء بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث ظل الترقب و الحذر مسيطرا عليهم مخافة أي قصف للأماكن التي يتواجدون بها.

و أكدت ذات المتحدثة أن الأمل الوحيد المتبقي للطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا هو تدخل ملكي من خلال تعليمات عليا للسلطات المغربية قصد إجلائهم من المعابر البرية بعد توقف حركة الملاحة الجوية المدنية بكل أوكرانيا.

و قالت الطالبة المغربية: “نرجو من دولتنا التدخل العاجل لإنقاذنا من محنتنا، نعيش الرعب و نواجه الموت، ما بقا عندنا ما نصرفو و لا مناكلو، نتمنى أن لا تخذلنا دولتنا و أن لا تتخلى عنا في عز أزمتنا”.

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