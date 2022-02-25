طلبة مغاربة بأوكرانيا: “نرجو من دولتنا أن لا تتخلى عنا في أزمتنا”

2022-02-25 / 11:10 صباحًا
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

قلق شديد و رعب كبير يساوران الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا و الذين فضلوا المكوث هناك رغم تحذيرات السلطات المغربية لهم سابقا و دعوتها لهم بمغادرة أوكرانيا في ظل عدم استقرار الأوضاع.

و في هذا الصدد، أوضحت الطالبة “أ.غ” المقيمة بإحدى المدن الأوكرانية أنهم قضوا ليلة بيضاء بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث ظل الترقب و الحذر مسيطرا عليهم مخافة أي قصف للأماكن التي يتواجدون بها.

و أكدت ذات المتحدثة أن الأمل الوحيد المتبقي للطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا هو تدخل ملكي من خلال تعليمات عليا للسلطات المغربية قصد إجلائهم من المعابر البرية بعد توقف حركة الملاحة الجوية المدنية بكل أوكرانيا.

و قالت الطالبة المغربية: “نرجو من دولتنا التدخل العاجل لإنقاذنا من محنتنا، نعيش الرعب و نواجه الموت، ما بقا عندنا ما نصرفو و لا مناكلو، نتمنى أن لا تخذلنا دولتنا و أن لا تتخلى عنا في عز أزمتنا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طالبة مغربية بأوكرانيا: “عتقونا راه غنموتو و والدينا خايفين بزاف علينا”

طالبة مغربية بأوكرانيا: “عتقونا راه غنموتو و والدينا خايفين…

2022-02-24 / 5:25 مساءً
Photo of طلبة مغاربة بزابوريجيا الأوكرانية: “المدينة هادئة و لم نسمع القصف”

طلبة مغاربة بزابوريجيا الأوكرانية: “المدينة هادئة و لم نسمع…

2022-02-24 / 12:30 مساءً
Photo of بعد التطورات الأخيرة.. الترقب و التوجس يسيطران على الطلبة المغاربة بأوكرانيا

بعد التطورات الأخيرة.. الترقب و التوجس يسيطران على الطلبة…

2022-02-22 / 11:34 صباحًا
Photo of وصول أزيد من 5500 مياومة مغربية إلى حقول الفرازلة

وصول أزيد من 5500 مياومة مغربية إلى حقول الفرازلة

2022-02-21 / 10:46 مساءً
Photo of اسبانيا ..مغاربة يحتجون بعد جريمة اغتصاب وقتل فتاة مغربية

اسبانيا ..مغاربة يحتجون بعد جريمة اغتصاب وقتل فتاة مغربية

2022-02-20 / 6:16 مساءً
Photo of مغاربة إيطاليا يطالبون بإعادة تسيير الرحلات البحرية

مغاربة إيطاليا يطالبون بإعادة تسيير الرحلات البحرية

2022-02-20 / 3:18 مساءً
Photo of اسبانيا.. المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي

اسبانيا.. المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المسجلين في الضمان…

2022-02-18 / 9:31 مساءً
Photo of بعد ترحيلهم.. محكمة إسبانية تأمر بإعادة قاصرين مغاربة إلى سبتة

بعد ترحيلهم.. محكمة إسبانية تأمر بإعادة قاصرين مغاربة إلى…

2022-02-18 / 9:58 صباحًا
Photo of “الحرب إعلامية ولن نضحي بمستقبلنا”.. طلبة مغاربة يرفضون مغادرة أوكرانيا

“الحرب إعلامية ولن نضحي بمستقبلنا”.. طلبة مغاربة يرفضون مغادرة…

2022-02-15 / 12:07 مساءً
Photo of للإجابة عن تساؤلاتهم.. سفارة المغرب بأوكرانيا تضع أرقاما رهن إشارة المغاربة

للإجابة عن تساؤلاتهم.. سفارة المغرب بأوكرانيا تضع أرقاما رهن…

2022-02-14 / 12:23 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق