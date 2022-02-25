مكتب الرئيس الأوكراني: جاهزون للتفاوض مع روسيا

2022-02-25 / 10:12 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأوكراني، أن بلاده جاهزة للتفاوض مع روسيا بشأن صيغة محايدة حول الوضع الراهن.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن كييف جاهزة للتفاوض مع روسيا ولكن يجب أن تحصل على ضمانات أمنية.

وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، قد قال لوكالة “سبوتنيك”، أمس الخميس، أنه “لن يتفاوض أحد مع الرئيس الحالي لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي”.

وأضاف جباروف: “نتوقع أن تأتي حكومة طبيعية عاجلا أم آجلا إلى أوكرانيا، وليس القوميين، ولكن السياسيين الطبيعيين”.

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تعليق واحد

  1. رئيس أوكرانيا ضعيف الشخصية كيف تريد السلام مع دولة تحتلك.المفاوضات في حالة ضعف هي هزيمة واستسلام وتنازلات مستقبلية هذا ما حصل مع فلسطين ضد الكيان الصهيوني.التاريخ يعيد نفسه.الموت بعزة نفس خير من عيش في ذل ومهانة.

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