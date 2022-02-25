فرنسا: لا أوروبا ولا أمريكا ترغب في خوض حرب ضد روسيا

هبة بريس - وكالات

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن لا أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا.

وصرحت بارلي لإذاعة “أر تي إل”، بأنه “لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية وأمريكا لخوض حرب مع روسيا، وما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن”.

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن الهدف الآن يقضي بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

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