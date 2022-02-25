فرنسا

فرنسا: لا أوروبا ولا أمريكا ترغب في خوض حرب ضد روسيا

2022-02-25 / 9:21 صباحًا
23
هبة بريس - وكالات

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن لا أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا.

وصرحت بارلي لإذاعة “أر تي إل”، بأنه “لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية وأمريكا لخوض حرب مع روسيا، وما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن”.

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن الهدف الآن يقضي بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بشار الأسد: روسيا تدافع عن العالم.. وما يحدث تصحيح للتاريخ

بشار الأسد: روسيا تدافع عن العالم.. وما يحدث تصحيح…

2022-02-25 / 3:03 مساءً
Photo of روسيا: مستعدون لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا

روسيا: مستعدون لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع…

2022-02-25 / 2:41 مساءً
Photo of أردوغان: رد الأطلسي والغرب على الغزو الروسي يفتقر للحسم

أردوغان: رد الأطلسي والغرب على الغزو الروسي يفتقر للحسم

2022-02-25 / 2:27 مساءً
Photo of بالروسية.. زيلينسكي ل”بوتين”: دعنا نجلس إلى طاولة المفاوضات لوقف موت الناس

بالروسية.. زيلينسكي ل”بوتين”: دعنا نجلس إلى طاولة المفاوضات لوقف…

2022-02-25 / 2:06 مساءً
Photo of طلبة مغاربة بأوكرانيا: “الأبناك تعطلت و بقينا بلا فلوس غنموتو بالجوع و نبيت في العراء”

طلبة مغاربة بأوكرانيا: “الأبناك تعطلت و بقينا بلا فلوس…

2022-02-25 / 1:30 مساءً
Photo of الخارجية الروسية: المفاوضات ستعود بعد عملية نزع سلاح أوكرانيا

الخارجية الروسية: المفاوضات ستعود بعد عملية نزع سلاح أوكرانيا

2022-02-25 / 1:00 مساءً
Photo of بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن أوكرانيا

بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن أوكرانيا

2022-02-25 / 12:19 مساءً
Photo of روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية

2022-02-25 / 12:07 مساءً
Photo of صفارات الإنذار تدوي في “زابوريجيا” التي تضم أكبر عدد من الطلبة المغاربة

صفارات الإنذار تدوي في “زابوريجيا” التي تضم أكبر عدد…

2022-02-25 / 11:55 صباحًا
Photo of لافروف: هدفنا هو تمكين الأوكرانيين من تقرير مستقبلهم بحرية

لافروف: هدفنا هو تمكين الأوكرانيين من تقرير مستقبلهم بحرية

2022-02-25 / 11:34 صباحًا

‫23 تعليقات

  1. ناخذها عقلانيا ان امريكا اوروبا لا يمكنها أن تخوض حرب ضد روسيا لان روسيا متأكدة من ذالك. ويبفى الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس…

  2. إنه الوجه الحقيقي لأمريكا اوروبا لهذا يجب على الدولة الأوكرانية الحيطة والحذر منهما قبل أن تقع في فخهما كما وقعت مع روسيا..

  3. اعتقد ان المسرحية مؤلفة بين أمريكا اوروبا وروسيا حتى تتعرض أوكرانيا للدمار .. إنها خطة طاكتيكية سياسية تسيطر عليها روسيا…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق