فرنسا

فرنسا: لا أوروبا ولا أمريكا ترغب في خوض حرب ضد روسيا

2022-02-25 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن لا أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا.

وصرحت بارلي لإذاعة “أر تي إل”، بأنه “لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية وأمريكا لخوض حرب مع روسيا، وما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن”.

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن الهدف الآن يقضي بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

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‫23 تعليقات

  2. إن قلوبنا تتقطع ودموعا تسيل من أجل أطفال ابرياء لاذنب لهم في هذه الانزاعات بين البلدين…نطلب السلامة والسلم يآرب ولطفك بهم يآرب يآرب…

  3. يجب على جميع الدول العربية والغربية أن تتدخل وتخرج أوكرانيا من هذه المحنة المؤلمة التي سيذهب ضحياها ابرياء من شيوخ واطفال ونساء كما ستخلف دمارا شاملا معنويا وبشريا وماديا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. اللهم احفظ الشعب الاوكراني الذي لا ذنب لهم في هذه الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحسبنا آلله ونعم الوكيل…

  8. لو كانوا فعلا لا يريدون ان يخوض حربا ضد روسيا.. فكان عليهم بالتدخل العاجل لمنع هذه الحرب ..ولكن أظن أنها لعبة سياسية وخطة طاكتيكية من أجل مصلحتهم فقط…

  9. انه الخوف في دخولهم في حرب عالمية ثالثة = دمار كل الدول وتشريد الشعوب وانهيار اقتصاداتهم ورجوعهم الى مثل فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية وفترة المعاناة ..الخ

  11. العالم من الان لن يتحدث على شيء اسمه الاتحاد الاوروبي وانما على دولة تحدت العالم اسمها روسيا
    اظهرتم للاكران تظامنكم قبل نشوب الحرب ودفعتهم الى الجحيم تم تخليتم عنهم
    لم نحضر في الحروب الاولى ولكن التاريخ اعاد لنا نيتكم وظعفكم وغدركم.

  12. لقد خاب ظن أوكرانيا تجاه اوروبا وأمريكا وفقذت الثقة فيهم لانها اعتقدت سيدعمونها ويقفون معها وقفة رجل ولكن للاسف الشديد خاب الظن….

  15. إذا استمرت لمدة طويلة لقدر الله هذه الحرب ستخلف اضرارا بالغالغة على الاقتصاد العالمي ستقلب الأمور عقب على رأس ..نطلب السلامة والسلم يآرب.

  17. إن الإقتصاد الإتحاد الأوروبي مرتبط بعدة إقتصادات عبر العالم من بينها الدول النامية لهذا فهو شيء مخيف الم تتوقف هذه الحرب….

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