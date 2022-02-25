فرنسا: لا أوروبا ولا أمريكا ترغب في خوض حرب ضد روسيا
هبة بريس - وكالات
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن لا أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا.
وصرحت بارلي لإذاعة “أر تي إل”، بأنه “لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية وأمريكا لخوض حرب مع روسيا، وما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن”.
وشددت الوزيرة الفرنسية على أن الهدف الآن يقضي بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.
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إن قلوبنا تتقطع ودموعا تسيل
إن قلوبنا تتقطع ودموعا تسيل من أجل أطفال ابرياء لاذنب لهم في هذه الانزاعات بين البلدين…نطلب السلامة والسلم يآرب ولطفك بهم يآرب يآرب…
يجب على جميع الدول العربية والغربية أن تتدخل وتخرج أوكرانيا من هذه المحنة المؤلمة التي سيذهب ضحياها ابرياء من شيوخ واطفال ونساء كما ستخلف دمارا شاملا معنويا وبشريا وماديا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم احفظ الشعب الاوكراني الذي لا ذنب لهم في هذه الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
يجب ظبط النفس ولاداعي للتسرع والحروب لأنها ستدمر الشعب الاوكراني بصفة عامة حسبي الله ونعم الوكيل.
الأمر يتطلب الجلوس على طاولة الحوار مع جميع رؤساء الدول العربية والغربية لتفادي هذه الكارثة الكبرى باوكرانيا…
اعتقد ان امريكا غادرة وربما هي من احرضت على الحرب حيث سلمتها الأسلحة النووية..وهاهي الآن تخلت عنها وتركتها تتخبط في الحرب…
لو كانوا فعلا لا يريدون ان يخوض حربا ضد روسيا.. فكان عليهم بالتدخل العاجل لمنع هذه الحرب ..ولكن أظن أنها لعبة سياسية وخطة طاكتيكية من أجل مصلحتهم فقط…
انه الخوف في دخولهم في حرب عالمية ثالثة = دمار كل الدول وتشريد الشعوب وانهيار اقتصاداتهم ورجوعهم الى مثل فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية وفترة المعاناة ..الخ
لقد تألمنا لهذا؛ أوكرانيا تضحي بابنائها والعالم لم يحرك ساكنا..ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
العالم من الان لن يتحدث على شيء اسمه الاتحاد الاوروبي وانما على دولة تحدت العالم اسمها روسيا
اظهرتم للاكران تظامنكم قبل نشوب الحرب ودفعتهم الى الجحيم تم تخليتم عنهم
لم نحضر في الحروب الاولى ولكن التاريخ اعاد لنا نيتكم وظعفكم وغدركم.
لقد خاب ظن أوكرانيا تجاه اوروبا وأمريكا وفقذت الثقة فيهم لانها اعتقدت سيدعمونها ويقفون معها وقفة رجل ولكن للاسف الشديد خاب الظن….
ستتلقى أوكرانيا ضربة قاضية من ناحية القطاع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الم يكن هناك حلول بديلة لمنع هذه الحرب المدمرة …..
إذا استمرت الحرب فإن مؤشرات لاتبشر بالخير على الدولة الأوكرانية ستكون أزمة صعبة جدا جدا وكارثة لا يحمد عقباه…
إذا استمرت لمدة طويلة لقدر الله هذه الحرب ستخلف اضرارا بالغالغة على الاقتصاد العالمي ستقلب الأمور عقب على رأس ..نطلب السلامة والسلم يآرب.
أظن أنه العكس صحيح امريكا هي المسبب الرئيسي لما يحصل للشعب الاوكراني.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..
إن الإقتصاد الإتحاد الأوروبي مرتبط بعدة إقتصادات عبر العالم من بينها الدول النامية لهذا فهو شيء مخيف الم تتوقف هذه الحرب….
يجب على أوكرانيا أن تأخذ الحيطة والحذر من امريكا اوروبا واليقضة وللاستعداد للاسوء الاحتمالات ..لأن الثقة فيهما…
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إننا في غابة القوي يأكل الضعيف .. آلله يكون في عونهم حسبنا الله ونعم الوكيل..
أوكرانيا لا تستحق هذآ المصير المدمر لاقتصادها ..ولكن أوروبا وأمريكا شعوب منافقة تريد مصلحتها فوق كل شيء….