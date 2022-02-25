الوزير مزور: المغرب يمتلك قدرة صناعية مرنة

2022-02-25 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس

أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب يمتلك قدرة صناعية أبانت عن مرونة كبيرة.

وقال مزور، في مداخلة له خلال الندوة السنوية الأولى من سلسلة « Think 2 impact » التي نظمتها الجمعية المغربية لمهندسي الفنون والمهن، إن المملكة أظهرت قدرتها الصناعية بشكل يستجيب ليس فقط لاحتياجاتها، لكن أيضا لاحتياجات البلدان المحيطة والصديقة.

وأضاف أن المملكة برهنت عن قدرتها المبتكرة على خلق وإيجاد حلول ملائمة لحاجياتها، مبرزا أن الشباب المغاربة بوسعهم اليوم أن يقدموا حلولا مجددة.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن « هذه الحلول ستمكن في الوقت نفسه من ضمان السيادة الصناعية الوطنية، وكذلك السيادة الصناعية على المستوى الإقليمي ».

كما اعتبر أن تنظيم هذه الندوة، في موضوع « السيادة الصناعية والاقتصادية : تحديات ومؤهلات وآفاق »، ينسجم تماما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المرتبطة بتعزيز السيادة الصناعية للمملكة إلى جانب السيادة الغذائية والسيادة الصحية.

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