الرئيس الأوكراني: “القوى العالمية تركتنا لوحدنا وتراقب الوضع من بعيد”

2022-02-25 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن ثقته بـ”حتمية” فتح حوار بين بلاده وروسيا حول وقف القتال، كما انتقد موقف الدول الغربية التي “تركت أوكرانيا وحدها” في مواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي في كلمة توجه بها للشعب الأوكراني صباح اليوم الجمعة: “عاجلا أم آجلا، ستضطر روسيا للتفاوض معنا والتحدث عن كيفية إنهاء الأعمال العدائية ووقف هذا الغزو”.

واعتبر الرئيس الأوكراني أنه “كلما بدأت هذه المحادثة مبكرا، كلما قلت خسائر روسيا نفسها”.

وحسب زيلينسكي، فإن أوكرانيا تركت وشأنها، والقوى العالمية تراقب الوضع من بعيد، والعقوبات التي فرضت حتى الآن على روسيا “ليست كافية”.

وقال: “هذا الصباح ندافع عن دولتنا وحدنا، تماما مثل يوم أمس. وتراقب أقوى قوى العالم (ما يجري) من بعيد. هل أقنعت عقوبات الأمس روسيا؟ نسمع.. ونرى.. أن هذا لا يكفي”.

والليلة الماضية قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بطلب من زيلينسكي، الذي طلب منه إبلاغ بوتين برغبته في إجراء محادثة معه، بعدما لم يستطع الوصول إليه بنفسه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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