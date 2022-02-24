الدوزي يضيء سماء دبي في حفل جماهيري كبير

هبة بريس _ نجلاء مزيان

أحيى النجم المغربي عبدالحفيظ الدوزي مساء أمس سهرة فنية كبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات الحدث العالمي الأكبر و الأبرز هذه السنة ” إكسبو دبي 2020 “، و الذي يستمر إلى غاية 31 مارس من سنة 2022، و يستضيف نجوم الفن من مختلف الدول العالم.

وقد عرف الحفل حضورا كبيرا فاق المتوقع، و احتضنه مسرح اليوبيل في دبي، حيث عرف مشاركة ابرز نجوم الفن والغناء في العالم، وأشعل الدوزي حماس جمهور المهرجان بأشهر أغانيه حيث قدم خلال الحفل أهم الأغاني التي ميزت مساره الفني وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، نذكر منها: أمر، باختصار، و ختمها بأغنية العيون عينيا التي تفاعل معها الجمهور الكبير و خصوصا الجالية المغربية بدبي.

ويقام إكسبو 2022 دبي على مدى الفترة بين 1 أكتوبر 2021 و 31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ و سيحتضن الحدث الدولي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة و التقنيات والعروض الثقافية من أنحاء العالم طوال فترة إقامته.

و يستعد الدوزي لإصدار عمل جديد مصور على طريقة الفيديو كليب ، من المرتقب إطلاقه نهاية شهر فبراير الجاري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0