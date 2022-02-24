القادة الأوروبيون يقرّون عقوبات “هائلة” على روسيا

2022-02-24 / 11:14 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

وافق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا، استهدفت قطاعات المال والطاقة والنقل.

وأكد قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم أن “تداعيات” هذه الإجراءات ستكون “هائلة وخطيرة”.

واورد البيان أنه “بتنسيق وثيق مع شركاء وحلفاء الاتحاد الأوروبي ستشمل هذه التدابير أيضا السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) وإصدار التأشيرات، من دون شرح مفصل للعقوبات”.

وقالت الرئاسة الفرنسية: “تم التفاوض حول هذه الوثيقة سابقا وتبنيها مع بداية القمة.. بدأ الاجتماع لتوه والمشاورات مستمرة حول تفاصيل الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا”.

كما يعمل رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي عل إعداد وتبني في شكل عاجل عقوبات اقتصادية وفردية إضافية بحق بيلاروس بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت مصادر أوروبية ودبلوماسية بأنه لا يوجد توافق أوروبيا حتى الآن على استبعاد روسيا من نظام “سويفت” للتبادل المصرفي، علما أن كييف طالبت بهذا الأمر لكن بعض الدول فضلت إبقاءه لرزمة عقوبات مقبلة

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