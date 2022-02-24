خبير : العقيدة العسكرية المغربية بنيت على حسن الجوار

2022-02-24 / 11:01 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علق خبراء مغاربة على موقف أحد الأحزاب الإسبانية الذي تحدث عن إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية بالقرب من حدود بلاده

وفي وقت سابق، قالت إسبانيا ردا على تقارير حول إمكانية استخدام المغرب منظومة دفاع جوي إسرائيلية قرب حدودها، إنها ستدافع عن وحدة أراضيها، وستتصرف بحزم في حال انتهاكها، بحسب إعلام محلي

الشرقاوي الروداني، خبير الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية بالمغرب، قال ان الرسالة والمعلومات التي تضمنتها موجهة للاستهلاك الداخلي الإسباني، على اعتبار أن “فوكس” يريد رسم نفسه كحزب سياسي.

وأضاف” أن توجهه يشرب من تجارب حزبية مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي، التي تلعب على الإثارة وتسويق الوهم من أجل كسب بعض الأصوات”

ويرى أن للعلاقات المغربية- الأوروبية تبقى استراتيجية وأن العقيدة العسكرية المغربية بنيت على حسن الجوار المستدام مع الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن هناك أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، إلا أنها تبقى تحت السيطرة، مما يجعل آليات الحوار هي أساس استيعاب إسبانيا للحاجيات الاستراتيجية للمملكة المغربية _ يقول لسبونتيك _

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