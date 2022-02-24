فاس.. الحبس النافذ لشابين بتهمة السياقة الاستعراضية

2022-02-24 / 10:45 مساءً
1
ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بفاس،شاب يبلغ من العمر 22 سنة، بالحبس النافذ لتورطه في السياقة الاستعراضية.
وحكمت ذات المحكمة على المعني بالأمر بالحبس سنة حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، في ما تمت إدانة مرافقه لأجل المشاركة في ذلك بالحبس سنة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ،

و قد سبق لعناصر الضابطة القضائية بفاس، أن أوقفت الشابين بداية الاسبوع المنصرم، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسياقة الاستعراضية في الشارع العام بعد ظهورهما في مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ، ليتم على إثر ذلك وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “العلماء الأفارقة”: شكرا لجهود الملك لحماية الثوابت الدينية في القارة

“العلماء الأفارقة”: شكرا لجهود الملك لحماية الثوابت الدينية في…

2022-02-25 / 9:57 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-25 / 7:00 صباحًا
Photo of اخنوش : الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة “محطة هامة”

اخنوش : الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة…

2022-02-24 / 10:14 مساءً
Photo of الحوار الاجتماعي.. توقيع اتفاق بين الحكومة وجميع النقابات

الحوار الاجتماعي.. توقيع اتفاق بين الحكومة وجميع النقابات

2022-02-24 / 9:33 مساءً
Photo of نقابةُ الممَّرضين تَستنكرُ إقصاءها مِن الحوارِ الاجتماعي

نقابةُ الممَّرضين تَستنكرُ إقصاءها مِن الحوارِ الاجتماعي

2022-02-24 / 8:17 مساءً
Photo of نقابات النقل الطرقي تشن إضرابا مدته ثلاثة أيام جراء أزمة أسعار المحروقات

نقابات النقل الطرقي تشن إضرابا مدته ثلاثة أيام جراء…

2022-02-24 / 7:02 مساءً
Photo of الكنبوري : غزو روسيا لأوكرانيا يؤكد أن القوة هي الكلمة الوحيدة المعترف بها

الكنبوري : غزو روسيا لأوكرانيا يؤكد أن القوة هي…

2022-02-24 / 6:20 مساءً
Photo of وزير الشباب و الثقافة يبشر البيضاويين بقرب افتتاح معلمة “كازا بلانكيز” الشهيرة

وزير الشباب و الثقافة يبشر البيضاويين بقرب افتتاح معلمة…

2022-02-24 / 5:34 مساءً
Photo of الدفوف لوزير النقل : فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق أصبح مطلبا ملحا

الدفوف لوزير النقل : فتح خط بحري يربط ميناء…

2022-02-24 / 5:02 مساءً
Photo of بنسعيد يتفقد ظروف عيش نزلاء مراكز حماية الطفولة بالدار البيضاء

بنسعيد يتفقد ظروف عيش نزلاء مراكز حماية الطفولة بالدار…

2022-02-24 / 4:45 مساءً

تعليق واحد

  1. واين القضاء من شعب ملاعب القرب وازعاجهم المجاورة ليل نهار وحرمانهم من السكن الهادئ المريح دون سهل ولا كلام قذر نحن نعلم ان هناك ريعا يجنى من هذه الملاعب تعمل جهات على الاستفادة منه وهي تشجع على هذه الملاعب بل طاقاتها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق