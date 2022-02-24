فاس.. الحبس النافذ لشابين بتهمة السياقة الاستعراضية

ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بفاس،شاب يبلغ من العمر 22 سنة، بالحبس النافذ لتورطه في السياقة الاستعراضية.

وحكمت ذات المحكمة على المعني بالأمر بالحبس سنة حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، في ما تمت إدانة مرافقه لأجل المشاركة في ذلك بالحبس سنة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ،

و قد سبق لعناصر الضابطة القضائية بفاس، أن أوقفت الشابين بداية الاسبوع المنصرم، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسياقة الاستعراضية في الشارع العام بعد ظهورهما في مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ، ليتم على إثر ذلك وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة

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