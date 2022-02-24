رئيس الوزراء الإيطالي: .. أزمة أوكرانيا قد تطول

2022-02-24 / 10:36 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال القمة الاستثنائية لمجموعة السبع الكبرى، إن الأزمة الأوكرانية قد تستمر لفترة طويلة “ويجب أن نكون مستعدين” لذلك.

ووجه دراغي الشكر للولايات المتحدة والرئيس جو بايدن “على تبادل المعلومات في الأسابيع الأخيرة” كما شكر المفوضية الأوروبية على العقوبات “الجيدة المطروحة على الطاولة”.

وأضاف: “في ما يتعلق بالعقوبات، نحن نشاطر تماما مواقف فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، يجب أن نكون متحدين وحازمين، ويجب أن نعيد تأكيد دعمنا الكامل لأوكرانيا في كل لحظة ممكنة”.

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