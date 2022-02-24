Smoke rises in the town of Schastia, near the eastern Ukraine city of Lugansk, on February 22, 2022, a day after Russia recognised east Ukraine's separatist republics and ordered the Russian army to send troops there as "peacekeepers." - The recognition of Donetsk and Lugansk rebel republics effectively buries the fragile peace process regulating the conflict in eastern Ukraine, known as the Minsk accords. Russian President recognised the rebels despite the West repeatedly warning him not to and threatening Moscow with a massive sanctions response. (Photo by Aris Messinis / AFP)

تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

2022-02-24 / 9:50 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

تحطّمت طائرة نقل عسكرية، الخميس، في غرب روسيا قرب الحدود الأوكرانية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع، لافتة إلى مقتل جميع أفراد طاقمها من دون أن تحدّد عددهم.

وحادث التحطم الذي وقع في منطقة فورونيج وأكّده متحدث باسم الوزارة لفرانس برس، تسبّب به عطل تقني، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن السلطات المحلية. وتزامن مع شنّ الجيش الروسي عملية عسكرية واسعة النطاق في اوكرانيا المجاورة.

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق من اليوم أيضا تحطم مقاتلة روسية من طراز سو-25 “نتيجة خطأ من الطيار” وقال إن الأخير قفز من الطائرة وهو “آمن وفي وحدته العسكرية”.

وكشف الجيش الروسي أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف “بعد ضربات القوات المسلّحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برّية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجوّ”.

كما أعلن تدمير “ثلاثة مقار قيادة وقاعدة بحرية أوكرانية و18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية من طرازي إس-300 وبي يو كاي-ام1″، وكذلك “مروحية هجومية” و”أربع طائرات مسيّرة بيرقدار تي بي-2″ تركية الصنع.

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