الأمم المتحدة ترصد 20 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا

2022-02-24 / 9:48 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية سترصد 20 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا.

وأضاف: “أوقفوا العملية العسكرية أعيدوا القوات إلى روسيا” واصفا هذا القرار بأنه “خاطئ وغير مقبول لكنه يمكن الرجوع عنه”.

وتابع: “لم يفت الأوان لإنقاذ هذا الجيل من ويلات الحرب”.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدات للمدنيين في أوكرانيا “بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم”.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية”، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن “المدنيين ليسوا في خطر”، وأن “حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل”.

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