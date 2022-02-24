إسبانيا : تفكيك شبكة جزائرية للاتجار في البشر

هبة بريس_ و م ع

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة جزائرية تنشط في مجال الاتجار في البشر واعتقال أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاما.

وذكرت الشرطة الإسبانية في بلاغ لها، أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم على مرحلتين، متهمون بانتهاك حقوق رعايا أجانب في إطار شبكة إجرامية.

وكان أعضاء هذه الشبكة يعتزمون نقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل الجزائرية إلى منطقة مورسيا الإسبانية. ومن أجل تنفيذ خطتهم، حصلوا بالفعل على قارب مطاطي لتهريب ما مجموعه 12 فردا إلى إسبانيا.

ويعد الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم، منهما اثنان يستقران في مورسيا، مسؤولين عن توفير غطاء لوجستي لتمكين هذه الشبكة الإجرامية من تنفيذ خططها.

وخلال هذه العملية، تمكنت الشرطة الإسبانية، على الخصوص، من حجز قارب بمحرك خارجي قوته 150 حصانا، وشاحنة ومقطورة تستخدم لنقل القوارب

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0