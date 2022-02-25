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طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-25 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تكون الأجواء مهيأة لنزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بشمال المملكة، ومرتفعات الأطلس، والسفوح الشرقية، والسايس، والريف، والواجهة المتوسطية والشمال الشرقي.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بوسط البلاد، ومرتفعات الأطلس الصغير، وجنوب شرق المملكة، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

وستلاحظ كتل ضبابية محلية بالسواحل الجنوبية، وهبات لرياح قوية نوعا ما ستهم كلا من البوغاز، والواجهة المتوسطية، ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، وجنوب شرق المملكة والأقاليم الجنوبية، مع هبات رملية في بعض المناطق.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و14 درجة بالواجهة المتوسطية، والريف، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد، وستكون ما بين 13 و19 درجة بباقي الأرجاء.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا ملموسا بالشمال الشرقي، ومرتفعات الأطلس، والريف والسايس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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