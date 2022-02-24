مسؤول أمريكي : العملية الروسية قد تتحول لاجتياح كامل لأوكرانيا

2022-02-24 / 8:32 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول أمريكي بارز إن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، قد تمثل على ما يبدو مرحلة أولى “لاجتياح” متعدد المراحل وواسع النطاق لأوكرانيا.

وذكر المسؤول أن الهجوم بدأ في الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة بصواريخ برية وبحرية.

وصرح بأنه تم إطلاق زهاء 100 صاروخ باليستي قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ كروز وصواريخ أرض جو وصواريخ تطلق من البحر، في الساعات القليلة الأولى من الهجوم.

وأوضح المسؤول أن الروس يتحركون على ثلاثة محاور من القرم إلى خيرسون، ومن بيلاروس باتجاه كييف، ومن الشمال الشرقي إلى خاركيف.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتبين بعد عدد القوات الروسية في أوكرانيا الآن، لكن الأهداف الرئيسية للهجوم الجوي كانت الثكنات ومخازن الذخيرة و10 مطارات عسكرية.

وبين أن القوات البرية الروسية بدأت في التحرك إلى أوكرانيا من بيلاروس حوالي الساعة الخامسة صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية”، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن “المدنيين ليسوا في خطر”، وأن “حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل

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‫2 تعليقات

  2. روسيا ستستعيد كل الدويلات التي ضاعت منها في الحرب الباردة مع أمريكا ليس الا اللهم اقتل الضالمين،بالضالمين،وانصر الاسلام والمسلمين أينما حلوا وارتحلوا اللهم ااامممييين،والحمد لله رب العالمين

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