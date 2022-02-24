الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء “الوضع الخطير” في أوكرانيا
أعرب الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الخطير في أوكرانيا، داعيا إلى “وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وعبر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في تصريح مشترك عن “قلقهما البالغ” إزاء الوضع الخطير جدا في أوكرانيا.
وطالب رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس مفوضية الاتحاد “روسيا وأي جهة إقليمية أو دولية أخرى بالاحترام الحتمي للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها الوطنية”.
وحث رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الطرفين على وقف فوري لإطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تجنيب العالم تداعيات على المجتمع الدولي وحفاظا على السلام والاستقرار في العلاقات الدولية خدمة لشعوب العالم”.
2 تعليقات
كل الدول الافريقية لا محل لها من الإعراب، الدول تهدد بالنووي وووو، اما افريقيا يتم تهديدها بقطع القمح هههه
ما محلكم من الإعراب لتقلقو؟؟؟
هل انتم خايفين من قطع الخبز عنكم ؟؟؟
تعلمون ان شعوبكم ستأكل كل الحكام؟؟؟
ملوك ورؤساء آت ضوركم