الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء “الوضع الخطير” في أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

أعرب الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الخطير في أوكرانيا، داعيا إلى “وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وعبر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في تصريح مشترك عن “قلقهما البالغ” إزاء الوضع الخطير جدا في أوكرانيا.

وطالب رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس مفوضية الاتحاد “روسيا وأي جهة إقليمية أو دولية أخرى بالاحترام الحتمي للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها الوطنية”.

وحث رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الطرفين على وقف فوري لإطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تجنيب العالم تداعيات على المجتمع الدولي وحفاظا على السلام والاستقرار في العلاقات الدولية خدمة لشعوب العالم”.

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