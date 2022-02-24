Police officers detain a demonstrator during a protest against Russia's invasion of Ukraine in Moscow on February 24, 2022. - Russian President Vladimir Putin launched a full-scale invasion of Ukraine on Thursday, killing dozens and triggering warnings from Western leaders of unprecedented sanctions. Russian air strikes hit military installations across the country and ground forces moved in from the north, south and east, forcing many Ukrainians flee their homes to the sounds of bombing. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 700 مشارك في تظاهرات مناهضة للحرب

2022-02-24 / 7:20 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اعتقلت الشرطة الروسية، الخميس، أكثر من 700 شخص خلال مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، وفق ما أعلن مرصد مستقل.

وأفاد مرصد “أو في دي-إنفو”، الذي يعنى بتوثيق التوقيفات التي تطال المشاركين في تظاهرات معارضة، بـ”توقيف أكثر من 735 شخصا في 40 مدينة”، مشيرا إلى توقيف أكثر من 330 في موسكو.

وكانت السلطات الروسية توعدت بقمع كل تظاهرة “غير مرخصة” تُنظم في البلاد ضد الحرب في أوكرانيا، حيث أطلقت موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق صباحًا.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة ولجنة التحقيق الروسية، الروس من المشاركة في أي حركة احتجاجية.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن المشاركين في تجمعات بشأن “الوضع المتوتر في السياسة الخارجية” أو في صدامات، سيتعرضون لملاحقات.

وحذرت “نذكركم بأن عواقب قانونية خطيرة ستترتب عن الدعوات للمشاركة والمشاركة المباشرة في مثل هذه التحركات غير المرخص لها”.

من جهتها أعلنت النيابة العامة إنها وجهت “تحذيرات” للأفراد الذين يحثون على المشاركة في تظاهرات احتجاجية ضد الحرب في أوكرانيا.

وحذرت وزارة الداخلية من أن التجمعات ستكون “غير مشروعة” وأن الشرطة “ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان فرض النظام العام”.

ودعت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الروس إلى التجمع في موسكو وسانت بطرسبرغ مساء الخميس للاحتجاج على الحرب. وتم قمع المعارضة الروسية في العامين الماضيين وأودع قادتها السجن أو دفعوا إلى المنفى.

وأليكسي نافالني، الخصم الرئيسي للكرملين، مسجون حاليا في قضية يعتبرها سياسية ويواجه تهما جديدة في محاكمة بدأت قبل أيام يواجه فيها عقوبة سجن إضافية لمدة عشر سنوات.

وقال نافالني الخميس انه يعارض الحرب الروسية على أوكرانيا

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