الرئاسة الأوكرانية تعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل

2022-02-24 / 7:15 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الرئاسة الاوكرانية مساء يوم الخميس أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبيل.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أكد أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة “تشرنوبل” النووية، معتبرا ذلك “إعلان حرب على أوروبا برمتها”.

وكتب على “تويتر”: “قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل.. المدافعون عنها يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986”.

وأضاف: “هذا إعلان حرب على أوروبا برمتها”.

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