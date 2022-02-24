الأزمة الروسية الأوكرانية. ..محلل سياسي يستبعد فرضية الاجتياح الكامل أو الدخول في حرب شاملة

2022-02-24 / 6:37 مساءً
1
هبة بريس

استبعد المحلل السياسي، عبد الفتاح نعوم، فرضية إقدام روسيا على الاجتياح الكامل لأوكرانيا أو الدخول في حرب شاملة معها. وأوضح نعوم ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من الصعب أن تقوم روسيا بالاجتياح الكامل لأوكرانيا أو الدخول في حرب شاملة معها دون حدوث خسائر فادحة، ناهيك عن الخيارات التي يملكها حلف شمال الأطلسي (الناتو) من قبيل إشعال جبهات أخرى، ما سيكلف روسيا خسائر باهضة.

وتابع أن الخسائر ستكون أكيدة في حال التحول إلى حرب مفتوحة أو الاجتياح الكامل لأوكرانيا، مؤكدا أن الجيش الأوكراني يرفع جاهزيته القصوى، وهناك عمليات عسكرية واستعدادات من جانب كييف وكذا دعم (الناتو) والدول الغربية بالإضافة إلى العقوبات المسلطة على روسيا.

وأشار إلى أن روسيا تسير على نفس النهج الذي سبق أن جربته خلال 2008 عند اجتياح جورجيا والاعتراف ب”جمهورتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية”.

وأكد أن موسكو ، وقبل أن تقوم بحملتها العسكرية على أوكرانيا اعترفت ب”جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” ،وتتدخل بموجب طلب منهما، مضيفا أن هاتين “الجمهوريتين” تم الإعلان عنهما من جانب واحد . وبخصوص مواقف الدول الغربية، قال المحلل السياسي، إن العديد من الدول من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأبرز نعوم أن المشهد يسير في اتجاه رسم معادلة يستعيض بها بوتين عن أوكرانيا، التي كان يعتبرها دولة عازلة بينه وبين (الناتو)، ويتجه إلى اعتبار “الجمهوريتين المستقلتين” في شرق أوكرانيا حدودا فاصلة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر اليوم بدء “عملية عسكرية خاصة” في (دونباس) جنوب شرق أوكرانيا .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوكرانيا تمنع سفر الذكور بين الـ18 والـ60 عاما

أوكرانيا تمنع سفر الذكور بين الـ18 والـ60 عاما

2022-02-24 / 11:43 مساءً
Photo of القادة الأوروبيون يقرّون عقوبات “هائلة” على روسيا

القادة الأوروبيون يقرّون عقوبات “هائلة” على روسيا

2022-02-24 / 11:14 مساءً
Photo of رئيس الوزراء الإيطالي: .. أزمة أوكرانيا قد تطول

رئيس الوزراء الإيطالي: .. أزمة أوكرانيا قد تطول

2022-02-24 / 10:36 مساءً
Photo of أوكرانيا تفقد السيطرة على جزيرة في البحر الأسود

أوكرانيا تفقد السيطرة على جزيرة في البحر الأسود

2022-02-24 / 10:24 مساءً
Photo of تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

2022-02-24 / 9:50 مساءً
Photo of الأمم المتحدة ترصد 20 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا

الأمم المتحدة ترصد 20 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة…

2022-02-24 / 9:48 مساءً
Photo of إسبانيا : تفكيك شبكة جزائرية للاتجار في البشر

إسبانيا : تفكيك شبكة جزائرية للاتجار في البشر

2022-02-24 / 8:58 مساءً
Photo of سوشيتد برس”: وصول أول مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا

سوشيتد برس”: وصول أول مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين إلى…

2022-02-24 / 8:43 مساءً
Photo of مسؤول أمريكي : العملية الروسية قد تتحول لاجتياح كامل لأوكرانيا

مسؤول أمريكي : العملية الروسية قد تتحول لاجتياح كامل…

2022-02-24 / 8:32 مساءً
Photo of الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء “الوضع الخطير” في أوكرانيا

الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء “الوضع الخطير”…

2022-02-24 / 7:57 مساءً

تعليق واحد

  1. ما هذا التحليل اللامنطقي؟؟؟يكفي أن تكون في الصف الخامس أو السادس من التعليم الإبتدائي كي لا تقول هاته الحماقة.روسيا قريبا ستجتاح كييف العاصمة وهذا المحلل يستبعد التدخل الكامل لروسيا في اوكرانيا.غريب أمركم يا محلللين…..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق