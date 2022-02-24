الكنبوري : غزو روسيا لأوكرانيا يؤكد أن القوة هي الكلمة الوحيدة المعترف بها

2022-02-24 / 6:20 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

سجل المحلل السياسي، إدريس الكنبوري، إن غزو روسيا لأوكرانيا يؤكد أن القوة هي الكلمة الوحيدة المعترف بها في العلاقات الدولية.

وقال الكنبوري في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أن “العالم اليوم يهتز. والسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. كل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا على صفيح ساخن. وكل هذا بسبب قرار روسي ضد أوكرانيا”. متسائلا:” ما الذي يستفاد من هذا؟”.

وردا على سؤاله، قال الكنبوري إن ” القوة، تلك هي الكلمة الوحيدة المعترف بها في العلاقات الدولية. ما عدا ذلك مجرد أدبيات. أما الحوار والتفاوض فهما يأتيان بعد القوة وليس قبلها. من آمن بالحوار وحده وله قضية فهو خاسر في موازين العلاقات الدولية. وصدق الله إذ يقول”وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم””.

وأوضح المحلل السياسي، أن ” كلمة الإرهاب هنا لا تعني ما نفهمه اليوم؛ بل تعني توازن القوة. حتى القوتان العظميان في العقود الماضية؛ أمريكا والاتحاد السوفيتي؛ كانا يؤمنان بذلك؛ فاتفقا على مفهوم توازن الرعب. مع أن مفهوم الرعب أكثر بشاعة من الإرهاب المتداول. ولكن القوة تصنع المفاهيم”.

و “الدليل على هذا عبارة “رباط الخيل”؛ لم تقل الآية الخيل؛ بل قالت رباط الخيل. أي الخيل في رباطها. والخيل المربوطة المستعدة للحالات الطارئة هي الترسانة العسكرية النائمة في المخازن. وبسبب الخيول المربوطة تحظى روسيا بالاحترام بل تثير خوف الغرب؛ ليس لوجهها الكريم بل لرباط الخيل الذي أعدت”. يضيف الكنبوري.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ” الضعيف يستهلك عبارات السلام والتعايش بينما يصنعهما القوي بيديه العاملتين”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوكرانيا تمنع سفر الذكور بين الـ18 والـ60 عاما

أوكرانيا تمنع سفر الذكور بين الـ18 والـ60 عاما

2022-02-24 / 11:43 مساءً
Photo of القادة الأوروبيون يقرّون عقوبات “هائلة” على روسيا

القادة الأوروبيون يقرّون عقوبات “هائلة” على روسيا

2022-02-24 / 11:14 مساءً
Photo of فاس.. الحبس النافذ لشابين بتهمة السياقة الاستعراضية

فاس.. الحبس النافذ لشابين بتهمة السياقة الاستعراضية

2022-02-24 / 10:45 مساءً
Photo of رئيس الوزراء الإيطالي: .. أزمة أوكرانيا قد تطول

رئيس الوزراء الإيطالي: .. أزمة أوكرانيا قد تطول

2022-02-24 / 10:36 مساءً
Photo of أوكرانيا تفقد السيطرة على جزيرة في البحر الأسود

أوكرانيا تفقد السيطرة على جزيرة في البحر الأسود

2022-02-24 / 10:24 مساءً
Photo of اخنوش : الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة “محطة هامة”

اخنوش : الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة…

2022-02-24 / 10:14 مساءً
Photo of تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

2022-02-24 / 9:50 مساءً
Photo of الأمم المتحدة ترصد 20 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا

الأمم المتحدة ترصد 20 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة…

2022-02-24 / 9:48 مساءً
Photo of الحوار الاجتماعي.. توقيع اتفاق بين الحكومة وجميع النقابات

الحوار الاجتماعي.. توقيع اتفاق بين الحكومة وجميع النقابات

2022-02-24 / 9:33 مساءً
Photo of إسبانيا : تفكيك شبكة جزائرية للاتجار في البشر

إسبانيا : تفكيك شبكة جزائرية للاتجار في البشر

2022-02-24 / 8:58 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق