البنتاغون يعلق على إمكانية سقوط كييف

كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن ما يحدث الآن في أوكرانيا، على يد القوات الروسية “مرحلة أولى من عملية واسعة النطاق”.

وقال المسؤول العسكري في تصريحات صحيفة: “نراهم يتقدمون من ثلاثة محاور، الأول من الجنوب إلى الشمال، والمحور الثاني من بيلاروس إلى كييف، والثالث من شمال شرق أوكرانيا إلى الجنوب”.

وأضاف: “لا يمكننا التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه الروس للسيطرة على كييف.”

وأوضح أن تقديرات البنتاغون تشير إلى استخدام روسيا لما يقرب من 100 صاروخ من مختلف الأنواع

وقال: “لقد استخدمت موسكو صواريخ باليستية قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى، بالإضافة إلى صواريخ كروز وصواريخ أرض جو”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي، أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0