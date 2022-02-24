This handout video grab taken and released by the Russian Defence Ministry on February 17, 2022, shows the Grad multiple rocket launcher firing at mock enemy targets during a joint exercises of the armed forces of Russia and Belarus as part of an inspection of the Union State's Response Force, at the Obuz-Lesnovsky firing range near the city of Baranovichi in Belarus. - Belarusian President Alexander Lukashenko, an ally of Moscow, said on February 17, 2022 that his country would be ready to welcome "nuclear weapons" in the event of a threat from the West, in the midst of a crisis in Ukraine. (Photo by Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

البنتاغون يعلق على إمكانية سقوط كييف

2022-02-24 / 6:08 مساءً
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كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن ما يحدث الآن في أوكرانيا، على يد القوات الروسية “مرحلة أولى من عملية واسعة النطاق”.

وقال المسؤول العسكري في تصريحات صحيفة: “نراهم يتقدمون من ثلاثة محاور، الأول من الجنوب إلى الشمال، والمحور الثاني من بيلاروس إلى كييف، والثالث من شمال شرق أوكرانيا إلى الجنوب”.

وأضاف: “لا يمكننا التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه الروس للسيطرة على كييف.”

وأوضح أن تقديرات البنتاغون تشير إلى استخدام روسيا لما يقرب من 100 صاروخ من مختلف الأنواع

وقال: “لقد استخدمت موسكو صواريخ باليستية قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى، بالإضافة إلى صواريخ كروز وصواريخ أرض جو”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي، أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.

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