الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: ما يحدث فى أوكرانيا أمر اضطراري.. والغرب فرض علينا “صفر خيارات”

2022-02-24 / 5:56 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن ما يحدث الآن في اوكرانيا أمر اضطراري ولم يتركوا لنا أي خيار.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمة له: الغرب فرض علينا “صفر” خيارات، مسترسلا بالقول: روسيا ستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي، والحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لقطاع الأعمال .

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

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