الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: ما يحدث فى أوكرانيا أمر اضطراري.. والغرب فرض علينا “صفر خيارات”

2022-02-24 / 5:56 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن ما يحدث الآن في اوكرانيا أمر اضطراري ولم يتركوا لنا أي خيار.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمة له: الغرب فرض علينا “صفر” خيارات، مسترسلا بالقول: روسيا ستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي، والحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لقطاع الأعمال .

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأزمة الروسية الأوكرانية. ..محلل سياسي يستبعد فرضية الاجتياح الكامل أو الدخول في حرب شاملة

الأزمة الروسية الأوكرانية. ..محلل سياسي يستبعد فرضية الاجتياح الكامل…

2022-02-24 / 6:37 مساءً
Photo of عاجل : جونسون يعلن فرض عقوبات على روسيا

عاجل : جونسون يعلن فرض عقوبات على روسيا

2022-02-24 / 6:26 مساءً
Photo of الكنبوري : غزو روسيا لأوكرانيا يؤكد أن القوة هي الكلمة الوحيدة المعترف بها

الكنبوري : غزو روسيا لأوكرانيا يؤكد أن القوة هي…

2022-02-24 / 6:20 مساءً
Photo of البنتاغون يعلق على إمكانية سقوط كييف

البنتاغون يعلق على إمكانية سقوط كييف

2022-02-24 / 6:08 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني: نعرض على موسكو العودة إلى طريق السلام

الرئيس الأوكراني: نعرض على موسكو العودة إلى طريق السلام

2022-02-24 / 5:29 مساءً
Photo of الرئيس الاوكراني: “روسيا تعلن الحرب على أوروبا برمتها”

الرئيس الاوكراني: “روسيا تعلن الحرب على أوروبا برمتها”

2022-02-24 / 5:12 مساءً
Photo of روسيا: تم تعطيل 74 هدفا أوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية

روسيا: تم تعطيل 74 هدفا أوكرانيا بما في ذلك…

2022-02-24 / 3:40 مساءً
Photo of أوكرانيا تعلن سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية

أوكرانيا تعلن سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية

2022-02-24 / 12:40 مساءً
Photo of للمرة الأولى منذ سنة 2014.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل

للمرة الأولى منذ سنة 2014.. النفط يتجاوز 100 دولار…

2022-02-24 / 12:12 مساءً
Photo of الصين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “ليست غزوا”

الصين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “ليست غزوا”

2022-02-24 / 11:06 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق