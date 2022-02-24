وزير الشباب و الثقافة يبشر البيضاويين بقرب افتتاح معلمة “كازا بلانكيز” الشهيرة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
زار وفد وزاري يقوده محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل المنطقة الشهيرة ب”لاكازا بلانكيز” و ذلك للوقوف على مدى تقدم الأشغال بهذا الفضاء الثقافي الرياضي.
و خلال زيارته لمعلمة البيضاويين، أكد المهدي بنسعيد أن الأشغال حاليا تشهد تقدما ملحوظا بالرغم من بعض الصعوبات و العوائق التي تعترض تقدم المشروع، مضيفا بأن سيتم حل كل المشاكل في المستقبل القريب.
و بشر وزير الشباب و الثقافة و التواصل البيضاويين بقرب افتتاح فضاء “لاكازا بلانكيز” وسط العاصمة الاقتصادية ، حيث أكد أن الافتتاح سيكون قبل حلول فصل الصيف و هو ما سيسمح لساكنة المدينة بالاستفادة من الفضاء بالشكل الأمثل.
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