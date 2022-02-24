الرئيس الأوكراني: نعرض على موسكو العودة إلى طريق السلام

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تعرض على موسكو العودة إلى طريق السلام.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “تليغرام” اليوم الخميس، “أوكرانيا لم تختر طريق الحرب، لكن أوكرانيا تقترح العودة إلى طريق السلام”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8