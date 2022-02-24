طالبة مغربية بأوكرانيا: “عتقونا راه غنموتو و والدينا خايفين بزاف علينا”
رعب كبير يسود في صفوف الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا و الذين فضلوا المكوث هناك رغم تحذيرات السلطات المغربية لهم و توفيرها لرحلات جوية مباشرة قصد إجلائهم.
و في هذا الصدد، أكدت “س.ك” و هي طالبة مغربية بإحدى الجامعات الأوكرانية أن الأمر أصبح جديا و يفترض من السلطات المغربية إجلاء الطلبة العالقين الذين يعيشون و ذويهم في المغرب معاناة حقيقية.
و ناشدت الطالبة في تخصص الطب السلطات المغربية بالتدخل الفوري لإجلاء عدد من الطلبة المحاصرين في ظل بداية التوغل العسكري الروسي لأوكرانيا، مضيفة: “نحن محاصرون هنا و مابقا عندنا كيفاش نديرو حتى نخرجو من هاد لبلاد”.
و أضافت ذات الطالبة: “بزاف غيقول لينا علاش مخرجتوش من الأول قبل متنوض الحرب، راه كانت عندنا مصالح إدارية ضرورية خاصها تقاد قبل المغادرة، و مكناش نقدرو نخرجو بلا وراقنا”.
و زادت قائلة: “كنا ناعسين مع الخمسة صباح حتى فقنا مخلوعين و مافهمنا شنو واقع، خرجنا لزنقة لقينا دنيا مقلوبة و كلشي مرون و حتى حاجة ما فبلاصتها و البوليس في كل مكان”.
و ختمت الطالبة المغربية رسالتها بعبارة: “مغنقدرش نوصف ليكم الرعب لي عايشين فيه، الخلعة هنا و والدينا في المغرب أكثر لأنهم خايفين علينا، الله يرحم الوالدين عتقونا و خرجونا من هنا قبل منموتو”.
5 تعليقات
مين بدات الأزمة ، كان عليك ترجعي، حتى ناض القرطاس عاد عتقونا ؟!!!
الدولة دارت لي عليها وجهت دعوة اخلاء او وفرت رحلات اجلاء نتي او لي بحالك خداو قرار البقاء هزك الما تحملي مسؤليتك
اختي الدولة دارت خدمتها والسفارة دارت خدمتها وسيدنا رسل ليكم الطيارات وطيارات من الحجم الكبير يعني طيارات تجارية باش يجمع كل الطلبة الموجودين في أوكرانيا ولكن مابغيتوش تجيوا حتى شعلت
الله يحسن العون. ولكن أقول لك أختي أن أجواء الطيران في أوكرانيا قد أغلقت فكيف للمغرب أن يرسل طائراته التجارية لإجلائكم. و زيادة على ذلك كان عليكي أن تتركي الجمل بما حمل عندما حذرت سفارة المغرب مواطنيها من المكوت في أوكرانيا و مغادرة البلاد فورا.فما عليكي الآن إلا أن تدعو الله أن يحميكي و يحمي باقي أفراد الجالية و الإنسانية جمعاء.قلوبنا معكم
الطلبة لم يكن لديهم خيار
La ram, او مصاص الدماء استغلت الضرفية لضاعف اضعاف مضاعفة مصاريف التذاكر
عااااااااااار و حشوووووووومة و شوووووووووووهة
حتى في الحرب تكشر عن انيابها
من اين لطالب الف اورو لتذكرة طيران