طالبة مغربية بأوكرانيا: “عتقونا راه غنموتو و والدينا خايفين بزاف علينا”

2022-02-24 / 5:25 مساءً
5
هبة بريس ـ الدار البيضاء

رعب كبير يسود في صفوف الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا و الذين فضلوا المكوث هناك رغم تحذيرات السلطات المغربية لهم و توفيرها لرحلات جوية مباشرة قصد إجلائهم.

و في هذا الصدد، أكدت “س.ك” و هي طالبة مغربية بإحدى الجامعات الأوكرانية أن الأمر أصبح جديا و يفترض من السلطات المغربية إجلاء الطلبة العالقين الذين يعيشون و ذويهم في المغرب معاناة حقيقية.

و ناشدت الطالبة في تخصص الطب السلطات المغربية بالتدخل الفوري لإجلاء عدد من الطلبة المحاصرين في ظل بداية التوغل العسكري الروسي لأوكرانيا، مضيفة: “نحن محاصرون هنا و مابقا عندنا كيفاش نديرو حتى نخرجو من هاد لبلاد”.

و أضافت ذات الطالبة: “بزاف غيقول لينا علاش مخرجتوش من الأول قبل متنوض الحرب، راه كانت عندنا مصالح إدارية ضرورية خاصها تقاد قبل المغادرة، و مكناش نقدرو نخرجو بلا وراقنا”.

و زادت قائلة: “كنا ناعسين مع الخمسة صباح حتى فقنا مخلوعين و مافهمنا شنو واقع، خرجنا لزنقة لقينا دنيا مقلوبة و كلشي مرون و حتى حاجة ما فبلاصتها و البوليس في كل مكان”.

و ختمت الطالبة المغربية رسالتها بعبارة: “مغنقدرش نوصف ليكم الرعب لي عايشين فيه، الخلعة هنا و والدينا في المغرب أكثر لأنهم خايفين علينا، الله يرحم الوالدين عتقونا و خرجونا من هنا قبل منموتو”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طلبة مغاربة بزابوريجيا الأوكرانية: “المدينة هادئة و لم نسمع القصف”

طلبة مغاربة بزابوريجيا الأوكرانية: “المدينة هادئة و لم نسمع…

2022-02-24 / 12:30 مساءً
Photo of بعد التطورات الأخيرة.. الترقب و التوجس يسيطران على الطلبة المغاربة بأوكرانيا

بعد التطورات الأخيرة.. الترقب و التوجس يسيطران على الطلبة…

2022-02-22 / 11:34 صباحًا
Photo of وصول أزيد من 5500 مياومة مغربية إلى حقول الفرازلة

وصول أزيد من 5500 مياومة مغربية إلى حقول الفرازلة

2022-02-21 / 10:46 مساءً
Photo of اسبانيا ..مغاربة يحتجون بعد جريمة اغتصاب وقتل فتاة مغربية

اسبانيا ..مغاربة يحتجون بعد جريمة اغتصاب وقتل فتاة مغربية

2022-02-20 / 6:16 مساءً
Photo of مغاربة إيطاليا يطالبون بإعادة تسيير الرحلات البحرية

مغاربة إيطاليا يطالبون بإعادة تسيير الرحلات البحرية

2022-02-20 / 3:18 مساءً
Photo of اسبانيا.. المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي

اسبانيا.. المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المسجلين في الضمان…

2022-02-18 / 9:31 مساءً
Photo of بعد ترحيلهم.. محكمة إسبانية تأمر بإعادة قاصرين مغاربة إلى سبتة

بعد ترحيلهم.. محكمة إسبانية تأمر بإعادة قاصرين مغاربة إلى…

2022-02-18 / 9:58 صباحًا
Photo of “الحرب إعلامية ولن نضحي بمستقبلنا”.. طلبة مغاربة يرفضون مغادرة أوكرانيا

“الحرب إعلامية ولن نضحي بمستقبلنا”.. طلبة مغاربة يرفضون مغادرة…

2022-02-15 / 12:07 مساءً
Photo of للإجابة عن تساؤلاتهم.. سفارة المغرب بأوكرانيا تضع أرقاما رهن إشارة المغاربة

للإجابة عن تساؤلاتهم.. سفارة المغرب بأوكرانيا تضع أرقاما رهن…

2022-02-14 / 12:23 مساءً
Photo of طلبة مغاربة بأوكرانيا: “المدراس تهددنا بالطرد في حالة المغادرة”

طلبة مغاربة بأوكرانيا: “المدراس تهددنا بالطرد في حالة المغادرة”

2022-02-14 / 10:53 صباحًا

‫5 تعليقات

  3. اختي الدولة دارت خدمتها والسفارة دارت خدمتها وسيدنا رسل ليكم الطيارات وطيارات من الحجم الكبير يعني طيارات تجارية باش يجمع كل الطلبة الموجودين في أوكرانيا ولكن مابغيتوش تجيوا حتى شعلت

  4. الله يحسن العون. ولكن أقول لك أختي أن أجواء الطيران في أوكرانيا قد أغلقت فكيف للمغرب أن يرسل طائراته التجارية لإجلائكم. و زيادة على ذلك كان عليكي أن تتركي الجمل بما حمل عندما حذرت سفارة المغرب مواطنيها من المكوت في أوكرانيا و مغادرة البلاد فورا.فما عليكي الآن إلا أن تدعو الله أن يحميكي و يحمي باقي أفراد الجالية و الإنسانية جمعاء.قلوبنا معكم

  5. الطلبة لم يكن لديهم خيار

    La ram, او مصاص الدماء استغلت الضرفية لضاعف اضعاف مضاعفة مصاريف التذاكر

    عااااااااااار و حشوووووووومة و شوووووووووووهة
    حتى في الحرب تكشر عن انيابها
    من اين لطالب الف اورو لتذكرة طيران

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق