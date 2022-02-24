طالبة مغربية بأوكرانيا: “عتقونا راه غنموتو و والدينا خايفين بزاف علينا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رعب كبير يسود في صفوف الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا و الذين فضلوا المكوث هناك رغم تحذيرات السلطات المغربية لهم و توفيرها لرحلات جوية مباشرة قصد إجلائهم.

و في هذا الصدد، أكدت “س.ك” و هي طالبة مغربية بإحدى الجامعات الأوكرانية أن الأمر أصبح جديا و يفترض من السلطات المغربية إجلاء الطلبة العالقين الذين يعيشون و ذويهم في المغرب معاناة حقيقية.

و ناشدت الطالبة في تخصص الطب السلطات المغربية بالتدخل الفوري لإجلاء عدد من الطلبة المحاصرين في ظل بداية التوغل العسكري الروسي لأوكرانيا، مضيفة: “نحن محاصرون هنا و مابقا عندنا كيفاش نديرو حتى نخرجو من هاد لبلاد”.

و أضافت ذات الطالبة: “بزاف غيقول لينا علاش مخرجتوش من الأول قبل متنوض الحرب، راه كانت عندنا مصالح إدارية ضرورية خاصها تقاد قبل المغادرة، و مكناش نقدرو نخرجو بلا وراقنا”.

و زادت قائلة: “كنا ناعسين مع الخمسة صباح حتى فقنا مخلوعين و مافهمنا شنو واقع، خرجنا لزنقة لقينا دنيا مقلوبة و كلشي مرون و حتى حاجة ما فبلاصتها و البوليس في كل مكان”.

و ختمت الطالبة المغربية رسالتها بعبارة: “مغنقدرش نوصف ليكم الرعب لي عايشين فيه، الخلعة هنا و والدينا في المغرب أكثر لأنهم خايفين علينا، الله يرحم الوالدين عتقونا و خرجونا من هنا قبل منموتو”.

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