بنسعيد يتفقد ظروف عيش نزلاء مراكز حماية الطفولة بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل محمد المهدي بنسعيد جولاته التفقدية بمراكز حماية الطفولة و هاته المرة بالدار البيضاء التي كانت على موعد مع زيارة وزير الشباب و الثقافة و التواصل للاطلاع على ظروف عيش نزلائها.

و زار الوزير بنسعيد مركز حماية الطفولة الفداء وسط العاصمة الاقتصادية و اطلع عن كثب على طريقة تدبير هذا المرفق و كذا الظروف العامة التي يعيشها النزلاء في ظل التقارير السابقة التي توصل بها.

كما كان لبنسعيد زيارة تفقدية بعد ذلك قادته لمركز حماية الطفولة عبد السلام بناني، حيث تفقد وزير الشباب و الثقافة و التواصل تجهيزات المركز و كان له حديث مع إدارته و عدد من النزلاء.

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