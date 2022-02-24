روسيا: تم تعطيل 74 هدفا أوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية

2022-02-24 / 3:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز “S-300″ ونظام دفاع الجوي من طراز M1”.

كما أكدت الوزارة إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز “بيرقدار تي بي2”.

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تعليق واحد

  1. روسيا متغطرسة متجبرة وظالمة تتعدى على الجيران بسببها يرتفع اسعار القمح والغاز ..الخ منكم لله ياظلمة الله ينتقم منكم.بسببهم سوف تظهر أزمات الغذاء والغاز ..الخ خاصة بالدول العربية والمسلمات خاصة وباقي العالم.

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