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الحكومة تحدد الفئات المستفيدة من تعويضات كورونا و آجال وضع ملفات الدعم

2022-02-24 / 3:17 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد و ذلك برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حيث كان ضمن جدول أعمالها مشروع قانون يتعلق بالدعم الذي أقرته لبعض المشتغلين في قطاع السياحة.

و أكد بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، أنه واستمرارا في جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.135 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020).

هذا المشروع يتعلق وفق البلاغ ذاته بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِّلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الـمُؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” فيما يتعلق بقطاع السياحة.

و يأتي المشروع من أجل تحديد الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605، المشار إليه، مع التنصيص على تحديد الفئات المستفيدة من التعويض.

هاته الفئات عددها مشروع المرسرم السالف الذكر في الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة.

و بالإضافة لذلك، هناك أيضا المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، مع منح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022 من أجل الاستفادة من التعويض ذاته خلال الفترة نفسها.

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تعليق واحد

  1. مهما كان حكومة اخنوش راها كتجاوب مع كل المشاكل وان كانت كورونا والجفاف يعرقلان مسارها،كون كانت العدالة تلقاهم جالسين على بلا بلا او المعاطية مع لينتقدهم ،نتمى من حزب العدالة ان يترك الحكومة الحالية تشتغل على راسها وشكرا.

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