سطات.. حجز 4 أطنان من “الكاشير” والجبن الفاسد

2022-02-24 / 3:10 مساءً
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محمد منفلوطي-هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أن لجنة مختلطة قامت ظهر اليوم الخميس بمباغثة مخزن للمواد الغذائية بإحدى الأحياء غرب مدينة سطات، كان يحتوي على مايقارب 3.500 طن من ” كاشير” ، و 151 كيلو من الفرماج، تبين لأعضاء اللجنة المختلطة أن الكمية المحجوزة منتهية الصلاحية.

العملية النوعية التي قامت بها لجنة مختلطة من عمالة اقليم سطات و طبيبة المكتب الصحي البلدي وأعوانها ، وممثل عن مصلحة حماية المستهلك، وممثل عن المندوبية الاقليمية للصحة، تأتي في سياق الحملات التمشيطية واليقظة المتواصلة لمحاربة المواد الغذائية غير الصالحة والضرب بيد من حديد على أصحابها خدمة للصحة العامة.

العملية التي تأتي دفاعا عن صحة المواطنين وحماية المستهلك، خلفت ارتياحا بين صفوف المتتبعين وفعاليات المجتمع المدني، بعد أن تم نقل الكمية المحجوزة على شاحنة وسيارة تابعتين للمجلس البلدي في انتظار اتلافها من قبل لجنة مختصة.

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