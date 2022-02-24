سار.. الحكومة تفتح الملاعب الرياضية في وجه الجماهير
هبة بريس - الرباط
استقبل عزيز أخنوش رئيس الحكومة يوم الخميس 24 فبراير 2022 فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث تم التطرق لموضوع إعادة فتح الملاعب في وجه الجماهير.
وحسب بلاغ صحفي توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فاستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التطورات الإيجابية للوضعية الوبائية ببلادنا، فقد قررت الحكومة فتح الملاعب الرياضية.
ودعا رئيس الحكومة خلال الاجتماع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح تنزيل هذا القرار.
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4 تعليقات
الصراحة فرحت بزاف، جميع المشاكل اللي عندنا ف المغرب ماشي تحل، التعليم الصحة البطالة الفقر الغلاء…..ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لم نعد نهتم بفتح المدرجات في وجه الجماهير الرياضية نريد توسيع صندوق المقاصة لدعم المواد الغذائية للشعب المغربي ورفع الجمارك على الاساسيات التي يحتاجها المطبخ المغربي وخاصة الزيت والشاي والسكر والدقيق…. وكذلك الاعلاف ودعم الفلاح بصفة عاجلة… اما الملاعب فتكفينا قناة الرياضية..
C’est bien fait .merci
هل مراحيض المساجد لا تفتح