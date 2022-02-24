سار.. الحكومة تفتح الملاعب الرياضية في وجه الجماهير

هبة بريس - الرباط

استقبل عزيز أخنوش رئيس الحكومة يوم الخميس 24 فبراير 2022 فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث تم التطرق لموضوع إعادة فتح الملاعب في وجه الجماهير.

وحسب بلاغ صحفي توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فاستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التطورات الإيجابية للوضعية الوبائية ببلادنا، فقد قررت الحكومة فتح الملاعب الرياضية.

ودعا رئيس الحكومة خلال الاجتماع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح تنزيل هذا القرار.

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