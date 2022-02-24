معزوز يتفقد أشغال تهيئة حي صناعي جديد بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

زار عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء سطات، بحر هذا الأسبوع، المنطقة الصناعية الجديدة “أهل لغلام” بالعاصمة الاقتصادية للوقوف على مدى تقدم الأشغال.

و خلال زيارته للمدينة الصناعية الجديدة، اطلع رئيس الجهة على كافة مراحل و أشغال التهيئة و كان له لقاء مع عدد من مشرفي و مهندسي و عمال الحي الصناعي المحدث.

زيارة معزوز للحي الصناعي “أهل الغلام” تأتي في ظل تقدم سير الأشغال بهذا الفضاء الصناعي الضخم الذي يمتد على مساحة عشر هكتارات، و هو مخصص للصناعات الجلدية غير الملوثة.

و سيتم افتتاح المنطقة الصناعية “أهل لغلام” نهاية السنة وفق تقديرات مهندسي المشروع، و ستضم حوالي 100 وحدة إنتاجية، و هي ثمرة شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء سطات و إحدى المؤسسات المالية و وكالة حساب الألفية للولايات المتحدة الأمريكية.

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