بايتاس: 28 دبلوماسي مغربي بأوكرانيا ويتواصلون باستمرار مع الطلبة

2022-02-24 / 2:00 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس على النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا وتداعياته على الطلبة والمغاربة المتواجدين هناك.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن السفارة المغربية نشرت توصية لجميع الطلبة والمغاربة المتواجدين بأوكرانيا للمغادرة، ووضعت أرقام هواتف رهن اشارتهم.

وأضاف بايتاس، أن يوم 13 فبراير تم احداث خلية يقظة لتتبع الموضوع، ويوم 14 فبراير انطلق عمل مركز النداء، مشيرا الى أنه حتى غاية صباح اليوم، تلقى المركز 795 مكالمة وتجاوب معها وقدم كل المعطيات بخصوصها.

وأشار بايتاس، إلى أن مجموعة من الطلبة غادروا أوكرانيا، مضيفا أن الدبلوماسيين المغاربة يمارسون عملهم وعددهم تقريبا 28 دبلوماسي ، مشددا على أنهم يواصلون استقبال المكالمات وتوجيه المغاربة هناك.

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‫19 تعليقات

  2. اللهم احفظ الطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا واحفظ الشعب الاوكراني من هذه الحرب لأنها ستدمر المجال الاقتصادي بصفة نهائية…

  3. المشكل الكبير هو مستحيل المغادرة من أوكرانيا بالطائرة.نطلب من آلله ان يحفظكم جميعا من كل سوء وشر يصيبكم..ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. يجب على الحكومة مع تنسيق الدولة الأوكرانية أن تجد حلا للطلبة والطالبات العالقين في أوكرانيا واسترجاعهم في أسرع وقت ممكن إلى المغرب.

  5. يجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية كل ما يقع للطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا وكان على علمها ان أوكرانيا سيقع فيها حروب؛ كان عليها من قبل تسرع في استرجاعهم قبل أن تقع الواقعة ..

  7. هذآ مستحيل لأن المجال الجوي الاوكراني أغلق؛ لهذا يجب على الحكومة أن تراعي لهؤلاء الطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا وإن تنقذهم من هذآ المازق الحربي..واسترجاعهم في أسرع وقت ممكن…

  8. لقد اخبرتهم السفارة بالرجوع ولكن الطلبة والطالبات رفضوا؛ لأن عندما سمعوا والتهديد بالطرد تراجعوا عن الرجوع واخا هم يؤدون الثمن والتضحية بارواحهم بقدر ما يهمهم سلامتهم إذن تحملوا المسؤولية كيفما كانت نتيجتها…

  9. أظن أن القصف يستهدف الأماكن الموجودة بها الأسلحة فقط وليس الأماكن العامة.. نطلب السلامة والسلم للدولة الأوكرانية…

  10. يجب التدخلات الخارجية والدول في أسرع وقت ممكن لمنع هذه الحرب …وأن يجدوا حلا مناسبا يرضي الجميع بدون تخريب وتحطيم نفسية الاطفال والمسنين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  11. أصلا الوضع الراهن في المغرب أصعب بكثير من أوكرانيا … الغلاء المعيشي والبطالة والتشرد؛ من الأحسن ان يبقوا في أوكرانيا….

  12. آلله يدير شي تاويل الخير..راه المغرب ما يقدرش يدرلكم والو دبا طيران توقف..الطلبة لجاوا منعو وفلتو من الحرب. ولبقاوا غير يتحملوا مسؤوليتهم..

  14. ربما عدم رجوعهم الىوطنهم هو غلاء التذاكير ..كان على الدولة المغربية تحسن لوضعيتهم وتكون على الأقل التذاكير مجانية وهذا اضعف الايمان من طرف الحكومة المغربية..لهذا يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها عن ما يحصل لأبنائنا في أوكرانيا…

  17. أظن أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية الجالية المغربية.وسيقوم بمجهود جبار من أجل الجالية المغربية الموجود في أوكرانيا. وارسال طائرات لاسترجاعهم فوراً إلى المغرب…

  18. يجب على جميع الدول العربية والغربية أن تتدخل في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الشعب الاوكراني من هذه الحرب لأنها ستخلف دمارا شاملا معنويا وبشريا وماديا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

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