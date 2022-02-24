بايتاس: 28 دبلوماسي مغربي بأوكرانيا ويتواصلون باستمرار مع الطلبة

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس على النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا وتداعياته على الطلبة والمغاربة المتواجدين هناك.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن السفارة المغربية نشرت توصية لجميع الطلبة والمغاربة المتواجدين بأوكرانيا للمغادرة، ووضعت أرقام هواتف رهن اشارتهم.

وأضاف بايتاس، أن يوم 13 فبراير تم احداث خلية يقظة لتتبع الموضوع، ويوم 14 فبراير انطلق عمل مركز النداء، مشيرا الى أنه حتى غاية صباح اليوم، تلقى المركز 795 مكالمة وتجاوب معها وقدم كل المعطيات بخصوصها.

وأشار بايتاس، إلى أن مجموعة من الطلبة غادروا أوكرانيا، مضيفا أن الدبلوماسيين المغاربة يمارسون عملهم وعددهم تقريبا 28 دبلوماسي ، مشددا على أنهم يواصلون استقبال المكالمات وتوجيه المغاربة هناك.

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