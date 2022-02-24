غزو روسيا لأوكرانيا.. الحكومة: سنتأثر بارتفاع الأسعار”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب سيتأثر من النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا اقتصاديا وتجاريا.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أنه سيكون تأثير على مستوى الاسعار، مشيرا الى أن الدليل يتمثل في ارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ صباح اليوم.

لكن بخصوص وضعية وتموين السوق الوطني، يضيف بايتاس، لن يكون أي تأثير، غير أننا ربما سنؤدي الفاتورة مرتفعة لأن الأسعار سترتفع.

وشدد بايتاس على أن المجهود الذي قامت به الحكومة شهري يناير وفبراير عبر استيراد كميات مهمة من القمح اللين، ستضمن عدم الخوف على المخزون الوطني.

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