غزو روسيا لأوكرانيا.. الحكومة: سنتأثر بارتفاع الأسعار”

2022-02-24 / 1:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب سيتأثر من النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا اقتصاديا وتجاريا.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أنه سيكون تأثير على مستوى الاسعار، مشيرا الى أن الدليل يتمثل في ارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ صباح اليوم.

لكن بخصوص وضعية وتموين السوق الوطني، يضيف بايتاس، لن يكون أي تأثير، غير أننا ربما سنؤدي الفاتورة مرتفعة لأن الأسعار سترتفع.

وشدد بايتاس على أن المجهود الذي قامت به الحكومة شهري يناير وفبراير عبر استيراد كميات مهمة من القمح اللين، ستضمن عدم الخوف على المخزون الوطني.

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‫3 تعليقات

  2. أنت بالذات خاصك تقدم استقالتك لأن أسلوب التواصل عندك ديال الهضرة الراس الدرب أسلوب فيه التعالي والاستفزاز وحتى شكلك غير مقبول وبعيد على السياسة والدبلماسية والتواصل تق بيا إلى قلت ليك راك واحل وحلة خايبة

  3. و علاش نتوما حكومة …..غير باش تلقاو الحلول….
    يا بيتاس عندكم في حضيرة السيارات الحكومية 140الف سيارة ..وقفوها و وفرو البنزين …اوقفو استهلاك المنازل و الفيلات للكهرباء المجاني….اوقفو استهلاك الماء لملاعب الكولف…..اضغطو على مليارديرات المغرب التضامن مع البلد …..و زيد و زيد ….خفضو الرواتب اللتي تتعدى 20 الف درهم شهريا ….عطا الله منين توفرو الاموال

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