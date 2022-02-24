غزو روسيا لأوكرانيا.. الحكومة: سنتأثر بارتفاع الأسعار”

2022-02-24 / 1:51 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب سيتأثر من النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا اقتصاديا وتجاريا.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أنه سيكون تأثير على مستوى الاسعار، مشيرا الى أن الدليل يتمثل في ارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ صباح اليوم.

لكن بخصوص وضعية وتموين السوق الوطني، يضيف بايتاس، لن يكون أي تأثير، غير أننا ربما سنؤدي الفاتورة مرتفعة لأن الأسعار سترتفع.

وشدد بايتاس على أن المجهود الذي قامت به الحكومة شهري يناير وفبراير عبر استيراد كميات مهمة من القمح اللين، ستضمن عدم الخوف على المخزون الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تحدد الفئات المستفيدة من تعويضات كورونا و آجال وضع ملفات الدعم

الحكومة تحدد الفئات المستفيدة من تعويضات كورونا و آجال…

2022-02-24 / 3:17 مساءً
Photo of سطات.. حجز 4 أطنان من “الكاشير” والجبن الفاسد

سطات.. حجز 4 أطنان من “الكاشير” والجبن الفاسد

2022-02-24 / 3:10 مساءً
Photo of بنسعيد ييشر الفنانين: “ستستفيدون من التغطية الصحية مقابل 180 درهم شهريا”

بنسعيد ييشر الفنانين: “ستستفيدون من التغطية الصحية مقابل 180…

2022-02-24 / 2:46 مساءً
Photo of معزوز يتفقد أشغال تهيئة حي صناعي جديد بالدار البيضاء

معزوز يتفقد أشغال تهيئة حي صناعي جديد بالدار البيضاء

2022-02-24 / 2:40 مساءً
Photo of صديقي: “الوزارة منكبة على علاج 650 ألف خلية نحل من مرض الفاروا”

صديقي: “الوزارة منكبة على علاج 650 ألف خلية نحل…

2022-02-24 / 2:15 مساءً
Photo of بايتاس: 28 دبلوماسي مغربي بأوكرانيا ويتواصلون باستمرار مع الطلبة

بايتاس: 28 دبلوماسي مغربي بأوكرانيا ويتواصلون باستمرار مع الطلبة

2022-02-24 / 2:00 مساءً
Photo of السلطات الأمنية والمحلية بأكادير توقف 22 مرشحا للهجرة السرية

السلطات الأمنية والمحلية بأكادير توقف 22 مرشحا للهجرة السرية

2022-02-24 / 1:33 مساءً
Photo of حتى 31 مارس المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

حتى 31 مارس المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية…

2022-02-24 / 1:00 مساءً
Photo of أمطار الخير تتساقط بعدد من المناطق و تنشر الأمل في إنقاذ الزراعات الربيعية

أمطار الخير تتساقط بعدد من المناطق و تنشر الأمل…

2022-02-24 / 11:14 صباحًا
Photo of استئنافية البيضاء تؤيد الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني

استئنافية البيضاء تؤيد الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني

2022-02-24 / 9:04 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق