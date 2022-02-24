حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

حتى 31 مارس المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

2022-02-24 / 1:00 مساءً
4
هبة بريس - الرباط

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 28 فبراير الجاري إلى غاية 31 مارس المقبل.

ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا ويشار الى أن وزارة الصحة، أعلنت قبل أيام، أن المغرب ينتقل إلى المستوى الأخضر من انتشار عدوى “سارس-كوف-2″، وأن موجة “أوميكرون” على وشك الانقضاء.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقابات النقل الطرقي تشن إضرابا مدته ثلاثة أيام جراء أزمة أسعار المحروقات

نقابات النقل الطرقي تشن إضرابا مدته ثلاثة أيام جراء…

2022-02-24 / 7:02 مساءً
Photo of الكنبوري : غزو روسيا لأوكرانيا يؤكد أن القوة هي الكلمة الوحيدة المعترف بها

الكنبوري : غزو روسيا لأوكرانيا يؤكد أن القوة هي…

2022-02-24 / 6:20 مساءً
Photo of وزير الشباب و الثقافة يبشر البيضاويين بقرب افتتاح معلمة “كازا بلانكيز” الشهيرة

وزير الشباب و الثقافة يبشر البيضاويين بقرب افتتاح معلمة…

2022-02-24 / 5:34 مساءً
Photo of الدفوف لوزير النقل : فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق أصبح مطلبا ملحا

الدفوف لوزير النقل : فتح خط بحري يربط ميناء…

2022-02-24 / 5:02 مساءً
Photo of بنسعيد يتفقد ظروف عيش نزلاء مراكز حماية الطفولة بالدار البيضاء

بنسعيد يتفقد ظروف عيش نزلاء مراكز حماية الطفولة بالدار…

2022-02-24 / 4:45 مساءً
Photo of تسجيل 362 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 362 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-24 / 4:33 مساءً
Photo of بنسعيد يؤكد: المعرض الدولي للكتاب سيقام بمدينة الرباط

بنسعيد يؤكد: المعرض الدولي للكتاب سيقام بمدينة الرباط

2022-02-24 / 4:14 مساءً
Photo of الحكومة تحدد الفئات المستفيدة من تعويضات كورونا و آجال وضع ملفات الدعم

الحكومة تحدد الفئات المستفيدة من تعويضات كورونا و آجال…

2022-02-24 / 3:17 مساءً
Photo of سطات.. حجز 4 أطنان من “الكاشير” والجبن الفاسد

سطات.. حجز 4 أطنان من “الكاشير” والجبن الفاسد

2022-02-24 / 3:10 مساءً
Photo of بنسعيد ييشر الفنانين: “ستستفيدون من التغطية الصحية مقابل 180 درهم شهريا”

بنسعيد ييشر الفنانين: “ستستفيدون من التغطية الصحية مقابل 180…

2022-02-24 / 2:46 مساءً

‫4 تعليقات

  1. قـرار تمـديد مـدة سـريـان مفعـول حـالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 28 فبـراير الجـاري إلى غاية 31 مـارس المقبل. قـرار ممــنـهـج لتـمـديـد وتعـميــق للأزمــة فـي جميـع المـجالات والاتجـهـات بالمغـرب. الـى أيـن تـذهبـون ؟

  3. مغذيس يقتلنا هاذ المرض.لغذي.يقتلنا.غلاء المعيشا.واحکومة.زيذا.فالحجر الصحي.وتنقط.منالاسعار.الشعب غذيقتلوا.الجوع.سبب.غلاء.المعيشا

  4. ليس لهم ضمير،مجرد عصابة من نوع آخر.بعد أن قام العالم بفتح وإزالة كل ما تعلق بالوباء وترك الناس تعيشون حياتهم العادية،تقوم الحكومة المفروضة على رقاب الناس بإستمرار حالة الطوارئ الصحية بالكذب والخداع والمكر والعالم منشغل بما يحدث على مستوى العالم وهؤلاء شغلهم الشاغل التلقيح والبطاقة والزيادة في الأسعار تحت دريعة الحرب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق