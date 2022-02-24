حتى 31 مارس المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
هبة بريس - الرباط
قرر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 28 فبراير الجاري إلى غاية 31 مارس المقبل.
ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
هذا ويشار الى أن وزارة الصحة، أعلنت قبل أيام، أن المغرب ينتقل إلى المستوى الأخضر من انتشار عدوى “سارس-كوف-2″، وأن موجة “أوميكرون” على وشك الانقضاء.
ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
2
12
4 تعليقات
قـرار تمـديد مـدة سـريـان مفعـول حـالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 28 فبـراير الجـاري إلى غاية 31 مـارس المقبل. قـرار ممــنـهـج لتـمـديـد وتعـميــق للأزمــة فـي جميـع المـجالات والاتجـهـات بالمغـرب. الـى أيـن تـذهبـون ؟
لقـد بــلغ السيــل الـزبـــى وازداد الطيـــن بــلــة..
مغذيس يقتلنا هاذ المرض.لغذي.يقتلنا.غلاء المعيشا.واحکومة.زيذا.فالحجر الصحي.وتنقط.منالاسعار.الشعب غذيقتلوا.الجوع.سبب.غلاء.المعيشا
ليس لهم ضمير،مجرد عصابة من نوع آخر.بعد أن قام العالم بفتح وإزالة كل ما تعلق بالوباء وترك الناس تعيشون حياتهم العادية،تقوم الحكومة المفروضة على رقاب الناس بإستمرار حالة الطوارئ الصحية بالكذب والخداع والمكر والعالم منشغل بما يحدث على مستوى العالم وهؤلاء شغلهم الشاغل التلقيح والبطاقة والزيادة في الأسعار تحت دريعة الحرب .