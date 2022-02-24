لمواجهة الجفاف.. “البام” يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية

هبة بريس - الرباط

دعا حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاستعجالية لضمان الأجرأة والتفعيل السليم للبرنامج الاستعجالي الخاص بمواجهة الجفاف، وضمان استفادة أكبر عدد من الفلاحين بمختلف جهات المملكة.

وتوقف أعضاء المكتب السياسي للحزب، في اجتماعه الأخير، عند الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها الأسبوع الماضي ببوزنيقة بخصوص ميثاق تنافسي جديد للاستثمار.

وفي هذا الصدد، أعرب الحزب عن ارتياحه للعمل الذي أنجزته الحكومة على هذا المستوى، داعيا الى التمعن جيدا في التوجيهات الملكية الاستراتيجية الدقيقة، لاسيما تلك التي تؤكد أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ناقش الحزب، التأثير المباشر لارتفاع الأسعار في السوق الدولية على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية، مستحضرا بإيجابية كبيرة قرار الحكومة التدخل في هذا المجال عبر دعم العديد من المواد الأساسية، في انتظار التفكير الجماعي في المزيد من الآليات المواتية لتدخل الحكومة بما يحقق هدف التخفيف من حدة هذه الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

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