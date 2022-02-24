للمرة الأولى منذ سنة 2014.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل

2022-02-24 / 12:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

صعدت أسعار النفط يوم الخميس وتجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 بعد هجوم روسي على أوكرانيا أثار مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وصعدت أسعار خام برنت إلى 103.78 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 14 أغسطس آب 2014، وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش ارتفعت إلى 103.18 دولار للبرميل بزيادة 6.34 دولار أو 6.5 بالمئة.

وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 5.48 دولار أو ستة بالمئة إلى 97.58 دولار للبرميل بعد ارتفاعها إلى 98.46 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 أغسطس آب 2014.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20 دولارا للبرميل منذ بداية 2022 بفعل مخاوف من فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي واضطراب الإمدادات.

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تعليق واحد

  1. مشينا فيها آ حمادي اللي عندو شي خرشاشة ينوض يكركبها ويشد الصف مع خوتو في بلاكة ديال الطوبيس. سعداتك آ أخنوش مصائب قوم عند قوم فواءد اوى تبررررع لينا مع راسك

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