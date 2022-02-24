للمرة الأولى منذ سنة 2014.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل

2022-02-24 / 12:12 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

صعدت أسعار النفط يوم الخميس وتجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 بعد هجوم روسي على أوكرانيا أثار مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وصعدت أسعار خام برنت إلى 103.78 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 14 أغسطس آب 2014، وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش ارتفعت إلى 103.18 دولار للبرميل بزيادة 6.34 دولار أو 6.5 بالمئة.

وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 5.48 دولار أو ستة بالمئة إلى 97.58 دولار للبرميل بعد ارتفاعها إلى 98.46 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 أغسطس آب 2014.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20 دولارا للبرميل منذ بداية 2022 بفعل مخاوف من فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي واضطراب الإمدادات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوكرانيا تعلن سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية

أوكرانيا تعلن سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية

2022-02-24 / 12:40 مساءً
Photo of الصين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “ليست غزوا”

الصين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “ليست غزوا”

2022-02-24 / 11:06 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني يدعو المتطوعين لحمل السلاح لمواجهة الغزو الروسي

الرئيس الأوكراني يدعو المتطوعين لحمل السلاح لمواجهة الغزو الروسي

2022-02-24 / 11:00 صباحًا
Photo of بورصة موسكو تهوي 29 بالمئة والروبل الروسي 6 بالمئة

بورصة موسكو تهوي 29 بالمئة والروبل الروسي 6 بالمئة

2022-02-24 / 10:43 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي: روسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة

الاتحاد الأوروبي: روسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة

2022-02-24 / 10:39 صباحًا
Photo of رئيس جمهوريك لوغانسك: “القوات الروسية بإمكانها الوصول لكييف بسهولة”

رئيس جمهوريك لوغانسك: “القوات الروسية بإمكانها الوصول لكييف بسهولة”

2022-02-24 / 10:26 صباحًا
Photo of إيطاليا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

إيطاليا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

2022-02-24 / 10:13 صباحًا
Photo of الجيش الأوكراني: “دبابات روسية ومعدات ثقيلة توغلت داخل أراضينا”

الجيش الأوكراني: “دبابات روسية ومعدات ثقيلة توغلت داخل أراضينا”

2022-02-24 / 9:48 صباحًا
Photo of روسيا: قواتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية ولن تقصف المدن

روسيا: قواتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية ولن تقصف المدن

2022-02-24 / 9:32 صباحًا
Photo of بايدن: واشنطن وحلفاؤها سيردون بشكل موحد على هجوم روسيا

بايدن: واشنطن وحلفاؤها سيردون بشكل موحد على هجوم روسيا

2022-02-24 / 9:07 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق