طلبة مغاربة بزابوريجيا الأوكرانية: “المدينة هادئة و لم نسمع القصف”

2022-02-24 / 12:30 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت روسيا رسميا عن بداية حربها العسكرية على أوكرانيا و ذلك من خلال تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعطى تعليماته للقوات الروسية لشن هجوم على أوكرانيا.

و مباشرة بعد إعلان بوتين الحرب، ذكرت مجموعة من وسائل الإعلام الدولية أن عددا من المدن الأوكرانية تعرضت لقصف واسع النطاق من قبل القوات البرية و الجوية الروسية.

و في تواصل لهبة بريس مع بعض الطلبة المغاربة بمدينة زابوريجيا الأوكرانية، من الذين فضلوا البقاء هناك و عدم العودة للوطن بالرغم من تحذيرات السلطات المغربية، أكدوا أنه لحدود الساعة الأوضاع مستقرة و هادئة بهاته المدينة التي تضم عددا كبيرا من الطلبة المغاربة.

و أوضحت إحدى الطالبات المغربية بمدينة زابوريجيا تدرس تخصص طب الأسنان، أنهم لم يسمعوا لحدود الساعة أي ذوي لقصف عسكري أو انفجار بالمدينة، عدا ما شاهدوه في وسائل الإعلام.

و شددت المتحدثة ذاتها أن قلقا كبيرا و مخاوف تراود جميع الطلبة المغاربة في ظل احتقان الأجواء بين روسيا و أوكرانيا خاصة مع التصعيد الأخير و إعلان روسيا رسميا الحرب على أوكرانيا.

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