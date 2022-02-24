أمطار الخير تتساقط بعدد من المناطق و تنشر الأمل في إنقاذ الزراعات الربيعية

2022-02-24 / 11:14 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عمت أمطار الخير منذ ليلة أمس عددا من المناطق المختلفة بالمغرب بعد طول انتظار، حيث استبشر الفلاحون خيرا بهاته التساقطات رغم تأخرها الذي تسبب في ضياع زراعتهم الخريفية.

و أنعشت تباشير الخير التي تساقطت و لو بكميات محدودة خلال ساعات الليل و هذا الصباح الأمل لدى فلاحي جهات عديدة و خاصة بالشاوية و دكالة و الغرب الذين يعولون على الزراعات الربيعية لإنقاذ الموسم الفلاحي.

و من شأن استمرار نزول الأمطار، حسب ما أعلنت عنه مديرية الأرصاد الجوية، التي توقعت تهاطل الأمطار بكميات متفرقة خلال أيام هذا الأسبوع، أن تعزز حقينة السدود و الفرشة المائية التي تضررت كثيرا بسبب انحباس المطر.

هذا و كان وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات سبق و أكد بأن شح الأمطار لم يشهد له المغرب مثيلا منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، متوقعا بأن يكون الموسم الفلاحي الحالي الأسوء خلال العقود الأخيرة.

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