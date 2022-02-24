أمطار الخير تتساقط بعدد من المناطق و تنشر الأمل في إنقاذ الزراعات الربيعية
عمت أمطار الخير منذ ليلة أمس عددا من المناطق المختلفة بالمغرب بعد طول انتظار، حيث استبشر الفلاحون خيرا بهاته التساقطات رغم تأخرها الذي تسبب في ضياع زراعتهم الخريفية.
و أنعشت تباشير الخير التي تساقطت و لو بكميات محدودة خلال ساعات الليل و هذا الصباح الأمل لدى فلاحي جهات عديدة و خاصة بالشاوية و دكالة و الغرب الذين يعولون على الزراعات الربيعية لإنقاذ الموسم الفلاحي.
و من شأن استمرار نزول الأمطار، حسب ما أعلنت عنه مديرية الأرصاد الجوية، التي توقعت تهاطل الأمطار بكميات متفرقة خلال أيام هذا الأسبوع، أن تعزز حقينة السدود و الفرشة المائية التي تضررت كثيرا بسبب انحباس المطر.
هذا و كان وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات سبق و أكد بأن شح الأمطار لم يشهد له المغرب مثيلا منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، متوقعا بأن يكون الموسم الفلاحي الحالي الأسوء خلال العقود الأخيرة.